Comincia la festa patronale di San Giusto a Pocapaglia, aspettando la Vuelta

Una festa patronale ricca di eventi quella che dal 16 al 23 agosto animerà il piccolo borgo roerino di Pocapaglia, comune che verrà attraversato dal passaggio della Vuelta domenica 24, durante la tappa Alba - Limone Piemonte.

Si comincerà sabato 16 agosto alle ore 17 in Comune, con la consegna da parte del sindaco Roberto Testa della Costituzione Italiana ai neo-diciottenni della Leva 2007. Seguirà l’inaugurazione della scultura dedicata alla Masca Micilina, ricavata da un ceppo secolare davanti alla chiesa di Sant’Agostino, luogo del cuore FAI. La Masca Micilina fu un personaggio leggendario che dà il nome ad uno dei tre sentieri nelle Rocche con partenza da Pocapaglia, gli altri sono il Sentiero di Rocca Creusa e il Botanico della Verna (partenza da frazione Saliceto).

Domenica 17 agosto, alle ore 8, proprio in una zona attraversata dal sentiero della Masca Micilina, l’Area Asfodelo, si svolgerà il “Raduno dei Cani da Tartufo” ( e dei loro padroni …), mentre alle 9 partirà la seconda edizione della “Pedalata in MTB fra le Rocche Roerine”. In paese, dopo la celebrazione della S. Messa alle 11.15, ci sarà un aperitivo in piazza, con l’esibizione della Banda Musicale del Roero. Seguirà il Pranzo del Tartufo aperto a tutti.

Alle ore 16 cominceranno le sfide dell’11° Palio dei Rioni, gare fra compaesani che si concluderanno in serata, dopo la cena in piazza tra borghigiani e amici con le premiazioni.

Per tutta la settimana proseguiranno le serate gastronomiche, gli intrattenimenti musicali, le rappresentazioni teatrali, gli eventi dedicati al volontariato, fino a sabato 23 agosto, che chiuderà i festeggiamenti con la serata gastronomica itinerante “Pocapaglia sotto le stelle”, in attesa del passaggio, il giorno seguente della seconda tappa della Vuelta spagnola, quest’anno con start dal Piemonte.

La manifestazione è sostenuta dal comune di Pocapaglia, dal Consiglio Regionale del Piemonte, da UNPLI (associazione nazionale pro loco d’Italia) e dalla Pro Loco locale.

Per info: 320 36 26 506 - 338 22 95 718 - 333 14 64 698.