Bra, prenotazioni aperte per la festa della leva 1975

Chi quest'anno a Bra taglia il traguardo dei 50 anni ha tempo fino al 15 settembre prossimo per prenotarsi alla festa di leva del 1975. La grande reunion è annunciata per il 25 ottobre presso MonteOliveto di Casà, a Monticello d'Alba.

Il programma dell'iniziativa parte alle ore 20 con l'aperitivo, prosegue con la cena e poi si balla fino a tardi al ritmo di musica con Dj set di radio BraOnTheRocks. Tutto al prezzo di 95 euro.

Per i coscritti sarà l'occasione di ritrovarsi dopo tanti anni, condividere i vecchi momenti dall'infanzia all'adolescenza, aggiornarsi sulle proprie vite e tornare a fare "gruppo".

Info base: iscrizioni a Bra presso Simona Carbonari in via Vittorio Emanuele II, 186 oppure Diego Mollo in strada Bria, 56. I posti sono limitati, quindi tocca affrettarsi. I motivi per non perdersi questo evento da vera febbre amarcord sono decisamente più di uno... a ben contare sono cinquanta tondi tondi!