All'Adunata di Biella numerosa la presenza della sezione ANA Mondovì: "Alpini portatori di speranza"

Sono stati circa 80mila gli alpini che ieri, domenica 11 maggio, hanno afilato in occasione della 96^ adunata nazionale che è stata ospitata a Biella, città dove dal 1898 ha sede il produttore ufficiale del cappello delle penne nere.

La sezione di Mondovì era presente in massa all’adunata con in testa il vessillo, scortato dal presidente sezionale Armando Camperi, unitamente al Consiglio Direttivo Sezionale, le autorità locali che hanno accompagnato la sfilata, i gagliardetti dei 52 Gruppi locali oltre al reparto Salmerie e all’Unità di Protezione Civile ANA Mondovì.

“È la prima volta che l’Adunata Nazionale si svolge a Biella- spiega il consigliere della Sezione ANA di Mondovì, Fabrizio Bessone -, città piemontese dal forte dna Alpino e che annovera tra i soci l’amatissimo ex-Presidente Nazionale Corrado Perona (oggi arzillo novantenne) che guidò l’ANA Nazionale per tre mandati. Il motto dell’Adunata è Alpini portatori di speranza che ben si sposa con il motto che più volte la sezione di Mondovì ha declamato. Non contate noi, ma contate su di noi!”.

"Che emozione vedere la sfilata delle nostre Sezioni con i loro vessilli e la presenza dei Gruppi", ha dichiarato il sindaco di Mondovì e presidente della Provincia Luca Robaldo, sottolineando il legame profondo tra il territorio cuneese e il mondo alpino. "Agli Alpini dobbiamo tanto, in ogni contesto, e la nostra è una provincia di Alpini: una grande famiglia che abbraccia e saluta con gratitudine chi fa parte dell'ANA e chi è in servizio. Purtroppo non ho avuto l'opportunità di ripetere l'esperienza che feci a Udine due anni fa, ma tantissimi Sindaci e Amministratori hanno rappresentato il cuneese al fianco delle nostre Penne Nere”.

Un ringraziamento sentito chiude il messaggio: "Grazie Alpini, saremo sempre al vostro fianco!"

La prossima Adunata Nazionale si terrà a Genova dall'8 al 10 maggio 2026