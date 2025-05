Alba, la fotografa e scrittrice Irene Alison presenta il libro "La madre attesa"

Venerdì 16 maggio alle 20.30 presso la Sala Alba dell’Associazione Commercianti Albesi – piazza San Paolo 3 ad Alba – si terrà la presentazione del libro fotografico “La madre attesa”, opera della fotografa e scrittrice Irene Alison. L’evento è organizzato da ACAdemy – Dire il futuro, il contenitore culturale di ACA in collaborazione con il Gruppo Terziario Donna Alba.

L’incontro, aperto dai saluti della presidente Gruppo Terziario Donna Alba Chiara Paglieri e introdotto dalla responsabile della Segreteria generale ACA Elena Giachino, sarà moderato dalla giornalista Katia Robaldo, responsabile dell’Ufficio Comunicazione ACA.

Irene Alison, giornalista professionista e photo-consultant, è direttrice creativa dello studio di consulenza e progettazione fotografica DER*LAB, oltre che docente all’Istituto Europeo del Design (IED) di Roma e tutor e consulente per alcune delle maggiori scuole di fotografia italiane (Isfci, Rufa, Scuola Romana di Fotografia a Roma e Fondazione Studio Marangoni a Firenze, tra le altre).

La fotografia non solo come arte, ma come linguaggio attraverso il quale metabolizzare un cambiamento identitario, quello in cui si diventa madri, e raccontare la perdita della propria indipendenza per dedicarsi completamente a un’altra persona. L’autrice si interroga a proposito di questa altalena di emozioni e sensazioni che si è generata, raccontando il suo percorso, in continua evoluzione, attraverso alcune delle centinaia di fotografie che ha scattato in questi anni.

“La madre attesa” è perciò una lettera d’amore che descrive in presa diretta il rapporto che si stabilisce tra Irene, madre adottiva, e Lina Isabel, adottata a cinque anni a Bogotà nel 2019.

«La maternità è un tema caro a Terziario Donna perché spesso riguarda donne che sono madri e imprenditrici allo stesso tempo - affermano la presidente Gruppo Terziario Donna Alba Chiara Paglieri e la responsabile Segreteria generale ACA Elena Giachino. – Quest’anno, in occasione della Festa della Mamma, siamo liete di ospitare un’artista talentuosa come Alison, che ci permetterà di esplorare una storia di genitorialità attraverso l’arte della fotografia».