Falso allarme per un aereo caduto tra i boschi di Vicoforte. Squadre di terra e il sorvolo di un elicottero hanno escluso il peggio

Si è rivelato fortunatamente privo di fondamento l’allarme che nel primo pomeriggio di oggi, martedì 22 luglio, ha portato il Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo ad attivarsi alla ricerca di un non meglio precisato velivolo precipitato in una zona boschiva in territorio di Vicoforte.

La segnalazione è giunta dal sistema satellitare internazionale Sistema Cospas-Sarsat, adottato da Paesi quali Italia, Francia, Usa, Russia e Canada per assistere le operazioni di ricerca e soccorso.

La rilevazione automatica del sistema satellitare viene trasmessa prima alla Capitaneria di Porto competente per area e quindi presso un centro operativo nazionale. Quest’ultimo si preoccupa di allarmare le forze di soccorso attive sul territorio.

Da qui la chiamata al Comando Vvf cuneese, prontamente intervenuto nella zona segnalata mediante l’invio di una squadra di terra prima, quindi tramite un sorvolo dell’elicottero Drago 72 fatto arrivare da Torino. Quest’ultimo ha definitivamente escluso la presenza di un aereo caduto tra i boschi del Monregalese.