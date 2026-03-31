MercAntico di Pasquetta: Saluzzo si anima con cento espositori tra antiquariato, curiosità e pezzi unici

Saranno un centinaio gli espositori che, lunedì 6 aprile, arriveranno a Saluzzo per dare vita, insieme alla Fondazione Amleto Bertoni, al mercantico più curioso dell’anno, quello che in un giorno di festa arricchisce l’offerta della bella Saluzzo, portandosi per l’occasione negli spazi di Piazza Garibaldi… e non solo.

La crescita dei numeri anche quest’anno ritorna, confermando la solidità e l’attrattività di una manifestazione che, nel tempo, continua a consolidarsi come uno degli appuntamenti più partecipati della Pasquetta sul territorio.

Tra antiquariato minore, usato, oggetti curiosi e pezzi unici, le vie e le piazze del centro storico si trasformeranno in un percorso a cielo aperto capace di unire collezionisti, appassionati e semplici visitatori alla ricerca di atmosfere autentiche e scoperte inattese.

Il MercAntico non è solo mercato, ma esperienza diffusa: un’occasione per vivere Saluzzo nella sua interezza, tra scorci storici, botteghe, caffè e luoghi simbolo della città.

A rafforzare l’offerta della giornata contribuirà l’apertura dei musei cittadini e, per l’ultimo giorno, la possibilità di visitare la mostra dedicata a Ferdinando Scianna presso la Castiglia di Saluzzo, elemento che arricchisce ulteriormente la proposta culturale del weekend pasquale.

La Pasquetta a Saluzzo si conferma così un appuntamento capace di coniugare tradizione e qualità, inserendosi in un calendario più ampio che guarda già ai prossimi eventi: dall’11 aprile, infatti, prenderà il via Start Saluzzo, che inaugurerà un mese interamente dedicato all’arte, con al centro l’88ª Mostra Nazionale dell’Artigianato.

Numeri, contenuti e contesto si intrecciano dunque in una proposta che punta a confermare Saluzzo come destinazione di riferimento per le festività primaverili.

Appuntamento lunedì 6 aprile per una giornata che unisce mercato, cultura e territorio.