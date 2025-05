Fondazione IV Comandamento, Cia Cuneo: "Encomiabile l'iniziativa di Josetta Saffirio, mondo agricolo condivide da sempre i valori di rispetto per il ruolo genitoriale"

Giovedì 15 maggio, alle 16,30, nel Palazzo Banca d’Alba, in via Camillo Benso conte di Cavour 4, ad Alba, verrà presentata la “Fondazione IV Comandamento, Ernesto e Maria Saffirio”, associazione nata il 31 ottobre dell’anno scorso con l’obiettivo di offrire sostegno alla genitorialità e assistenza nella gestione dei rapporti conflittuali con i figli.

Il progetto, che si può definire pionieristico, data la carenza di istituzioni con queste finalità, è nato dall’iniziativa di Josetta Saffirio, già docente di viticoltura ed enologia per oltre vent’anni all’Istituto agrario enologico di Alba, titolare fino al 2022 di un’azienda vitivinicola a Monforte d’Alba, nonché referente provinciale dell’Associazione nazionale pensionati di Cia Agricoltori italiani di Cuneo, la quale ha deciso di offrire un sostegno concreto ai genitori che soffrono una simile condizione di debolezza o vulnerabilità, mettendo a disposizione della comunità locale impegno, dedizione e risorse economiche, attraverso la costituzione di un ente senza scopo di lucro.

«Molti genitori, spesso anziani o in difficoltà socioeconomica – osserva Josetta Saffirio -, non possono fare affidamento sul sostegno di una rete familiare, e in particolar modo dei propri figli. Ciò per varie ragioni, come la sussistenza di rapporti conflittuali, la distanza geografica, l'assenza di relazioni familiari strette o la presenza di dinamiche personali e sociali che rendono impossibile il sostegno reciproco. La Fondazione intende quindi colmare questa lacuna, fornendo il supporto necessario affinché i genitori fragili possano continuare a vivere con dignità e benessere».

L'evento di presentazione sarà l'occasione per illustrare nel dettaglio le attività della Fondazione, che includono il supporto psicologico ed emotivo attraverso incontri individuali e di gruppo con esperti; la creazione di reti di supporto tra famiglie per favorire la condivisione e l'aiuto reciproco; la consulenza legale specializzata in successioni, compravendite immobiliari e risoluzione di controversie e la consulenza fiscale e finanziaria per la gestione delle finanze personali e la protezione del patrimonio.

«I genitori che vivono situazioni complesse e che non sanno a chi rivolgersi – commenta il presidente provinciale di Cia Agricoltori italiani di Cuneo, Claudio Conterno -, sono molto più numerosi di quanto si possa immaginare. L’intuizione e la generosità dimostrate da Josetta Saffirio nella costituzione della Fondazione Quarto Comandamento meritano il plauso e il sostegno di tutti, a cominciare dal mondo agricolo, da sempre particolarmente sensibile ai valori di solidarietà, dignità della persona, inclusione sociale e rispetto per il ruolo genitoriale che sono alla base di questa iniziativa».

La presentazione di Alba è aperta a tutti, ma i posti in sala sono limitati, per cui è consigliabile la prenotazione all’indirizzo email eventi@quartocomandamento.it