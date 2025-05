Ordigni bellici inesplosi: la Croce Rossa organizza un incontro per conoscere i rischi e le corrette procedure di sicurezza

Il Corpo Militare Volontario CRI della Croce Rossa di Cuneo, con la collaborazione del 32° Rgt Genio Guastatori di Fossano, organizza sabato 17 maggio 2025 alle ore 10:30, presso il salone del primo piano della sede CRI di Cuneo di piazzale della Croce Rossa Italiana, zona campo di atletica, un incontro informativo gratuito e aperto a tutta la cittadinanza sul tema: “Rischio connesso al ritrovamento di ordigni bellici inesplosi in Provincia Granda”

Un’occasione preziosa per approfondire un tema di grande attualità e spesso sottovalutato: la presenza di ordigni risalenti ai conflitti mondiali ancora rinvenibili sul territorio e le corrette modalità di comportamento in caso di ritrovamento.

Interverranno:

Giovanni Como Oglio, Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG)

Cataldo Braccio, promotore di pace ed ex Capo Artificiere del 32° Reggimento Genio Guastatori di Fossano – Esercito Italiano

L’incontro, della durata di circa un’ora e mezza, è pensato sia per i soccorritori sia per i cittadini comuni, con l’obiettivo di fornire strumenti di conoscenza e consapevolezza sui comportamenti corretti da adottare per tutelare la propria sicurezza e quella degli altri.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti, e non è necessaria prenotazione.