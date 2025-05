Bra, domenica 18 maggio torna l’atteso appuntamento con il Mercato della Terra

In foto un produttore del Mercato della Terra di Bra

Preparate la lista della spesa. A Bra, torna l’atteso appuntamento con il Mercato della Terra, che solo a sentirlo nominare viene l’acquolina.

Domenica 18 maggio, dalle ore 8 e fino alle 17, sarà l’occasione per scoprire tradizioni e prodotti locali, incontrando chi si occupa delle colture e degli animali, spinto da grande passione e lavoro.

L’evento si svolge sotto i portici di corso Garibaldi con il sostegno del Comune, Slow Food Bra e del Mercato Campagna Amica, al fine di avvicinare produttori e consumatori.

I protagonisti del Mercato della Terra sono i produttori di piccola scala e gli artigiani del cibo che vendono ciò che producono e trasformano, in modo da garantire e raccontare in prima persona la qualità dei loro prodotti.

Sui banchi del Mercato della Terra, in rassegna ogni terza domenica del mese, si trova cibo buono, pulito e giusto: i prodotti sono locali, freschi e stagionali; rispettano l’ambiente e il lavoro dei produttori; sono proposti a prezzi equi, per chi compra e per chi vende. Serve altro?