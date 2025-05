La galleria GART Arte Contemporanea è lieta di annunciare l’apertura di LIBRA, la mostra che presenta una collezione completamente inedita di opere realizzate dall’artista Marco Fiaschi, che inaugurerà sabato 17 maggio alle ore 17:00. Fino al 29 giugno, tele dipinte di varie dimensioni, riconoscibili per la forte componente materica quanto dalla leggerezza del segno e dal bilanciamento di forme irregolari, si uniranno in un’esposizione che celebrerà l’ampio respiro estetico dell’artista.

Dopo una lunga esperienza nel mondo del design, Marco Fiaschi ricerca e approfondisce la propria espressione artistica plasmando e sovrapponendo materie come il gesso, il cemento, la sabbia, il cartone, il ferro, il gres, gli ossidi e la juta, equilibrandoli in una sintesi visiva, armonica e dinamica. Come il filo sottile che tiene in sospensione i piatti della bilancia, sono i piccoli dettagli, le linee guida realizzate in gesso e pastello, a generare le guide di proporzione sulle tele, suggerendo composizioni archetipe ed essenziali.

All’interno della mostra sarà presentata anche Ostraka, una nuova collezione di opere di piccole dimensioni, scrigni che custodiscono il cuore e l’anima della ricerca dell’artista. Come suggerisce l’etimologia greca antica del titolo della collezione, questa ricorda frammenti di coccio e pietre su cui venivano incisi messaggi, tradizioni, note culturali di comunità antiche. Marco Fiaschi interviene con smalti, ossidi e gessi imprimendo il codice del suo personale linguaggio plasmando piccole formelle in grès. Come reperti di ere geologiche emergenti da un lontano passato, le sue opere presentano una potente tridimensionalità quasi scultorea.

Testo curatoriale

Ritrovarsi dopo viaggi in dimensioni lontane.

Percorsi segnati da impronte, sabbie calpestate e zolle intrise di vita riemergono in una condizione di quiete tesa all’equilibrio, posata sulle superfici di Marco Fiaschi.

Dialoghi reconditi tra terre e argille incontrano la forza del fuoco. Jute impregnate di gessi e cementi vengono bilanciate nella creazione di suggestioni geografiche visive, suggerite dalla memoria di un tempo sospeso.

Saper dosare il valore, l’emozione, un ricordo, è un processo che viene elaborato e risolto attraverso una meditata e sensibile collocazione materico-segnica, generante un equilibrio compositivo che riflette l’animo, piacere visivo.

L’equilibrio, che non prevede univocamente l'idea della simmetria, segue la bilanciata disposizione armonica degli elementi informi. Istanze pregresse, nate nella terra dell’istinto, si manifestano con grandi masse materiche, delicate incisioni, fragili linee grafiche.

Uno spirito librato, tra colori e simboli, che ci rispecchia.

Francesca Carbone

Biografia

Marco Fiaschi (Torino, 1958)

Dopo una carriera nel campo del design e del marketing per importanti marchi di abbigliamento sportswear, Fiaschi intraprende un percorso di ricerca personale che lo porta ad avvicinarsi all’arte visiva. In questo periodo di grande creatività affina la sua passione per l’arte sperimentando i materiali più vari per approdare a uno stile astratto dalla forte impronta materica. Trasportato dall’improvvisazione creativa, interpreta temi legati alla natura e al contesto sociale sollecitando riflessioni tra matericità e spiritualità.

Ha partecipato a numerose esposizioni, tra cui il Forum des Artistes a Monaco nel 2018, Paratissima a Torino e Bologna nel 2018 e 2019, GemLuc Art a Monaco nel 2019, e la Biennale d'Arte Sacra Contemporanea a Menton nel 2021.

Orari di apertura

Lunedì, giovedì, venerdì, sabato, domenica

dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00