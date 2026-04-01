Fondazione Cesare Pavese entra nel circuito Abbonamento Musei, valorizzando l’offerta culturale con le audioguide kids al Museo Pavesiano

Nell’ottica di rendere l’esperienza culturale sempre più condivisa e partecipata, da quest’anno la Fondazione Cesare Pavese entra nel circuito Abbonamento Musei, servizio che riunisce l’offerta di tre regioni – Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta – in un modello unitario di fruizione di 500 realtà, comprendente collezioni, mostre, musei, ville, palazzi storici, parchi, giardini, monumenti e luoghi inaspettati.

L’adesione permetterà l’ingresso gratuito al Museo Pavesiano da parte dei possessori dell’abbonamento, strumento nato per coinvolgere il pubblico nella scoperta e riscoperta di luoghi suggestivi del proprio territorio e di quelli confinanti.

La visita alle sale del Museo Pavesiano sarà inoltre arricchita dalle nuove audioguide kids, realizzate in collaborazione con studenti e studentesse dell’Istituto Comprensivo "Cesare Pavese” di Santo Stefano Belbo.

Il progetto, coinvolgendo ragazzi e ragazze nella produzione dei contenuti, li ha resi non solo fruitori ma protagonisti, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità e di consapevolezza del patrimonio pavesiano.

Le audioguide, registrate con un linguaggio immediato e inclusivo, instaurano un dialogo culturale fra pari e coetanei, rendendo l’esperienza di visita dinamica e interattiva. L’iniziativa contribuisce a veicolare la figura di Cesare Pavese e la sua opera alle nuove generazioni attraverso un approccio attivo e partecipato, e una trasmissione dei contenuti non nozionistica, ma diretta e contemporanea.

Inoltre, dalla domenica di Pasqua (5 aprile 2026) le visite guidate ai luoghi pavesiani organizzate dalla Fondazione Cesare Pavese torneranno a essere disponibili, oltre al sabato, anche la domenica e nei giorni festivi.

Il percorso del tour comprende la visita al Museo Pavesiano ospitato presso la Fondazione Cesare Pavese, alla adiacente Chiesa dei SS. Giacomo e Cristoforo, dove lo scrittore fu battezzato e che ora ospita le mostre della Fondazione, alla Casa-Laboratorio di Pinolo Scaglione, il Nuto del romanzo La luna e i falò, oltre a una tappa all’esterno della Casa natale dello scrittore, recentemente acquisita dal Comune di Santo Stefano Belbo nell’ottica di integrarla nel circuito dei luoghi pavesiani santostefanesi.

Maggiori informazioni sulle visite al museo e ai luoghi pavesiani sono consultabili sul sito web di Fondazione Cesare Pavese: https://fondazionecesarepavese.it/visite-e-biglietti/.