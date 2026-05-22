Limone, inaugurata la variante bassa dell'anello del Vermenagna

È stata inaugurata ieri, giovedì 21 maggio 2026, presso l’agriturismo L’Agrifoglio, in frazione Ceresole a Limone, la nuova variante bassa dell'Anello del Vermenagna, accessibile da Vernante a Limone Piemonte.

L’iniziativa ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle due Amministrazioni comunali, insieme alle associazioni coinvolte nel progetto, agli operatori ed enti del territorio, ai cittadini e agli allievi della Scuola Primaria di Limone Piemonte.

La mattinata si è aperta con un momento educativo e ludico rivolto ai più piccoli, pensato per sensibilizzare sul tema dell’accessibilità e della fruizione inclusiva degli spazi outdoor e realizzato in collaborazione con l’U.N.I.VO.C. – Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Sezione di Cuneo.

È quindi seguita l’inaugurazione del nuovo tracciato, nato per valorizzare il territorio della Valle Vermenagna attraverso un collegamento fruibile a piedi e in bicicletta, accessibile anche a persone con disabilità e ipovedenti in alcuni tratti del percorso. Il sentiero, lungo circa 12,4 km, rappresenta la variante bassa di un preesistente percorso che risultava difficilmente praticabile. Si sviluppa tra punti panoramici e tratti immersi nel bosco e attraversa un viadotto della linea ferroviaria Cuneo-Limone-Ventimiglia, un’imponente opera ingegneristica. Può essere affrontato integralmente oppure a tappe, anche in un’unica direzione con rientro in treno. La variante bassa evita la salita al Colletto Almellina ed è adatta anche in inverno con le ciaspole.

Particolare attenzione è stata dedicata agli elementi aggregativi presenti lungo l’itinerario, come il nuovo campo da bocce e la panchina gigante, pensati come punti di incontro e socialità per residenti e turisti. In prossimità della panchina gigante, situata presso l’agriturismo L’Agrifoglio, è inoltre disponibile un contenuto audio che accompagna i visitatori alla scoperta del panorama circostante.

Il sentiero è il risultato di un progetto promosso dai Comuni di Limone Piemonte e Vernante, con il contributo del bando “Spazi Outdoor: Sport nella natura e inclusione” della Fondazione CRC, in collaborazione con l’ATL del Cuneese e con il coordinamento dell’Associazione Art.ur.

“Con l’inaugurazione di oggi prende concretamente forma un progetto importante per il territorio e per la comunità – sottolinea l’Assessore Rebecca Viale –. L’obiettivo era creare un percorso capace di unire outdoor, accessibilità e valorizzazione della Valle Vermenagna, offrendo un’esperienza fruibile dal maggior numero possibile di persone”.

“Desidero ringraziare a nome di tutta l’Amministrazione i partner che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa – prosegue l’Assessore Viale -. Questo progetto dimostra come sia possibile unire valorizzazione della montagna, socialità e attenzione alle persone, creando spazi e occasioni di incontro accessibili e condivisi. Il nuovo Anello del Vermenagna vuole essere non solo un percorso naturalistico, ma anche un’esperienza capace di far vivere la valle in modo sempre più accogliente e inclusivo”.

“Crediamo fortemente nello sviluppo dell’outdoor come opportunità di valorizzazione del nostro territorio– dichiara il Consigliere comunale di Vernante Daniele Dalmasso –. Per questo abbiamo aderito con convinzione a un progetto condiviso che rappresenta un importante esempio di collaborazione tra Comuni, enti e realtà locali. L’obiettivo è continuare in questa direzione per sviluppare una rete sentieristica sempre più integrata e fruibile, capace di collegare la valle con i territori circostanti in un’ottica di sistema, valorizzando il patrimonio naturalistico e promuovendo un’offerta outdoor coordinata, inclusiva e sostenibile”.

Al termine dell’inaugurazione, i partecipanti hanno preso parte a un momento conviviale presso l’agriturismo L’Agrifoglio, con attività dimostrative nel nuovo campo da bocce inclusivo realizzato nell’ambito del progetto.