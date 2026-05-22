Centinaia di persona a Mondovì Breo per la messa di Santa Rita con la tradizionale benedizione delle rose [FOTO]

Centinaia di persone questa mattina, venerdì 22 maggio, hanno gremito il Santuario del Santissimo Nome di Maria a Breo per celebrare Santa Rita, la Santa degli impossibili.

Una tradizione che ha radici profonde quella legata a Santa Rita e alla benedizione delle rose che, ogni anno, si rinnova nella chiesa di San Filippo Neri.

Le prime informazioni in merito al culto della Santa in Città risalgono all'800 quando le donne di Breo si ritrovavano, in gran numero, a pregare la Santa, in prossimità della finestra sulla facciata del santuario, in corrispondenza della cappella a lei dedicata. Per questo i Padri Filippini da allora decisero di celebrare una Santa Messa dedicata con la benedizione delle rose che vengono conservate nelle case, ma anche portate agli ammalati o alle persone che stanno affrontando un momento difficile.

Questa mattina, dopo la recita del Santo Rosario, i fedeli hanno partecipato alla funziona officiata da padre Marco, con padre Gino, padre Andrea e gli altri membri della Congregazione.

"Oggi siamo qui in tanti, tutti per lo stesso motivo - ha detto padre Marco nell'omelia -, chiedere aiuto, conforto e consiglio a Santa Rita per una situazione che affligge la nostra vita.

Archimede disse 'datemi una leva e vi solleverò il mondo'. Ecco ogni giorno noi impieghiamo delle leve per affrontare la nostra quotidianità, la leva che ci offre Santa Rita è la Croce. Non come segno di sofferenza, dolore, ma per insegnarci e soprattutto ricordarci che dalla croce può fiorire il bene".

Al termine della funzione i fedeli si sono raccolti attorno a Santa Rita per la benedizione delle rose.

Domenica 24 maggio inizieranno le solennità per San Filippo Neri con la celebrazione del vespro solenne alle 17.30 e la Santa messa alle 18.

Nel corso della celebrazione, che sarà presieduta da Padre Marco Guillen, delegato della Santa Sede, Lorenzo Paolino Sturaro entrerà a far parte della congregazione di San Filippo con il rito della vestizione.

Ancora aperte le prenotazioni per partecipare al pellegrinaggio per la traslazione delle reliquie di San Pio da Pietralcina da Roma a Mondovì, che si terrà a giugno.