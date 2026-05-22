Sentiero Tortone du Savigliano, vent’anni di cura e futuro condiviso

Il Sentiero Tortone e i volontari della Protezione Civile: un rapporto che dura da oltre vent’anni e che oggi si rafforza grazie al progetto “Sentiero Tortone: legame indissolubile”. Un’iniziativa promossa dal Gruppo “Terre della Pianura” e sostenuta da Regione Piemonte, Fondazione CRC e Fondazione CRS, con l’obiettivo di valorizzare il percorso naturalistico che costeggia il torrente Maira, da Dronero fino alle pendici torinesi.

Nel corso dell’ultimo anno le attività si sono concentrate innanzitutto sulla manutenzione del tracciato, per garantire la piena fruibilità ai cittadini. Parallelamente, i volontari hanno investito sulla formazione partecipando a corsi specifici per l’utilizzo in sicurezza di attrezzature come decespugliatori e motoseghe, oltre al conseguimento di abilitazioni per mezzi e piattaforme aeree. Un percorso fondamentale sia per le operazioni ordinarie sia in caso di emergenze.

Il progetto ha previsto anche il potenziamento delle dotazioni: nuovo parco motoseghe, prolunghe elettriche, vestiario tecnico e dispositivi di primo soccorso. Entro fine anno è attesa anche la consegna di un mezzo 4x4, un VM 90 proveniente dal parco mezzi dell’esercito italiano, destinato al trasporto di persone e materiali e al traino di attrezzature.

Grande attenzione è stata riservata al coinvolgimento delle nuove generazioni. Circa 120 studenti delle scuole “Marconi” e “Borgo Pieve” sono stati protagonisti di un percorso di educazione ambientale, sviluppato in collaborazione con l’archivio storico, l’ufficio ambiente del Comune di Savigliano e l’apicoltore Elio Galleano. Dopo le uscite sul territorio, i ragazzi hanno rielaborato l’esperienza attraverso strumenti innovativi come ricostruzioni 3D, ambienti virtuali, pannelli informativi e materiali promozionali.

Per condividere i risultati e guardare alle prospettive future, è in programma l’evento “Sentiero Tortone: legame indissolubile”, aperto alla cittadinanza, venerdì 29 e sabato 30 maggio nell’area verde tra la piscina comunale e la ferrovia Savigliano-Saluzzo, oltre che lungo il sentiero.

Venerdì 29, dalle 17, saranno allestiti gli stand con i lavori degli studenti, seguiti dalla presentazione del progetto e dai saluti istituzionali alle 17.30. A chiudere, aperitivo per i partecipanti accompagnato dalla musica del gruppo “Mélo-Coton”, tra atmosfere rétro e sonorità swing.

Sabato 30 il programma si aprirà alle 9.30 con “Fiabe sul sentiero”, attività dedicata ai più piccoli (2-6 anni) a cura di “AtuttoEdu”, con letture animate nell’area dell’ex colonia e merenda finale offerta dai volontari. Nel pomeriggio, dalle 17.30, spazio alla “Camminata riflessiva” organizzata con l’associazione “LiberAria”, che culminerà in un suggestivo reading nel bosco e si concluderà con l’aperitivo musicale del gruppo Dye Rockin.

Tutte le iniziative sono gratuite; per le attività del sabato è consigliata la prenotazione online tramite Eventbrite. Un’occasione per riscoprire il valore di un sentiero che, grazie all’impegno dei volontari, continua a essere un patrimonio condiviso tra natura, comunità e memoria.