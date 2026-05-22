Il Comitato provincia Granda della Croce rossa italiana celebra 150 anni (1876-2026)

Un traguardo storico: la Croce Rossa Italiana – Comitato Provincia Granda celebra i suoi 150 anni di attività (1876-2026). Un secolo e mezzo trascorso al fianco delle persone, costruendo ponti solidi con il territorio e le sue Istituzioni. Per onorare questa ricorrenza, l’associazione ha organizzato un ricco palinsesto di eventi che coinvolgerà la cittadinanza dal 29 al 31 maggio 2026.

Il Comitato della Croce Rossa Italiana – Provincia Granda, nato come evoluzione del precedente Comitato Provinciale di Cuneo (abolito in seguito alla riforma statutaria del 2014) rappresenta una realtà unica nel panorama associativo del territorio cuneese. L’Ente svolge principalmente una funzione di coordinamento dei venti Comitati CRI presenti nella provincia di Cuneo e rappresenta un punto di riferimento per tutto il volontariato della Croce Rossa del territorio.

La ricorrenza dei 150 anni assume quindi un significato particolare: non è soltanto la celebrazione di una struttura associativa, ma la festa di tutti i volontari della Croce Rossa del Cuneese.

Si tratta di una comunità straordinaria, composta da oltre 4.500 volontari impegnati quotidianamente in numerose attività. Oltre ai servizi di emergenza, i volontari operano negli sportelli di ascolto, nella distribuzione di generi alimentari, nelle attività sociali in collaborazione con i Consorzi socio-assistenziali, nella formazione e nei servizi di soccorso speciale, garantendo una presenza costante e capillare.

Nel 2025, i comitati presenti in Provincia Granda hanno garantito oltre 111.000 servizi complessivi, percorrendo più di 4,8 milioni di chilometri grazie all'impegno di circa 2.860 volontari, con una prevalenza di attività concentrate nei trasporti sanitari (67.573 trasporti nel 2025) e negli interventi di emergenza-urgenza (oltre 33.00 servizi erogati).



Le celebrazioni prenderanno il via venerdì 29 maggio 2026 alle ore 18:00 presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC. La serata di inaugurazione, intitolata "La Croce Rossa e la Comunità: memoria, presente e futuro", vedrà l'intervento del Presidente Claudio Tomatis e rappresenterà un momento di riflessione istituzionale sull'impatto della CRI nel tessuto sociale cuneese.

Il cuore dei festeggiamenti si sposterà in Piazza Galimberti nella giornata di sabato 30 maggio:

Ore 10:00: "Disegna in Piazza con la Croce Rossa", un evento ludico per coinvolgere la creatività dei più piccoli.

Ore 11:00: Apertura del Villaggio CRI, dove i cittadini potranno scoprire il mondo del soccorso attraverso simulazioni e i racconti di "Noi della CRI".

Ore 19:00: Grande Pasta Party aperto a tutti (parte del ricavato sarà devoluto al progetto “Stanza multisensoriale” del servizio di neuropsichiatria infantile ASL CN1).

A seguire intrattenimento musicale con il DJ set di Direct Music (ore 20:00) e concerto della ABCD BAND (ore 22:00).

Domenica 31 maggio:

Ore 11:00: Grande Sfilata in Via Roma con la partecipazione dei Volontari di tutti i Comitati della Provincia.

Ore 12:00: Esibizione della Fanfara della Croce Rossa Italiana e performance delle Majorettes “Scarlet Stars”.

Ore 13:00: Chiusura ufficiale del Villaggio.

“La Croce Rossa è prima di tutto una grande comunità di persone che scelgono di aiutare gli altri”, sottolinea il Presidente Claudio Tomatis. “In questo momento così importante sono orgoglioso di rappresentare un’associazione fatta di donne e uomini che operano con il cuore, prendendosi cura delle persone più fragili. Chiunque desideri avvicinarsi al volontariato deve semplicemente bussare alla porta di una sede CRI: si apriranno opportunità umane e formative straordinarie”.

L'evento è patrocinato e sostenuto da Fondazione CRC, Città di Cuneo, Provincia di Cuneo, Banca di Boves e CSV Cuneo.

PER INFORMAZIONI: Telefono: 0171 451611 / 0171 451613 E-mail: provinciagranda@cri.it



