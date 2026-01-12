Il ricco calendario di eventi del Comune di Cuneo per la Giornata della Memoria

Numerose sono le iniziative che il Comune di Cuneo, in collaborazione con scrittorincittà, ha in programma per la Giornata della Memoria 2026.

Si comincia mercoledì 14 gennaio alle ore 21 al Cinema Monviso, dove verrà proiettato gratuitamente il documentario Liliana di Ruggero Gabbai, alla presenza del regista e del figlio della senatrice Segre, Alberto Belli Paci. Il giorno successivo, la proiezione verrà riservata alle scuole superiori del territorio.

Presentato alla Festa del Cinema di Roma nel 2024 (Special Screening), Liliana è un ritratto completo e ampiamente autorizzato della senatrice a vita, Liliana Segre, in cui si alternano tre piani temporali di racconto: gli anni delle leggi razziali, la Seconda guerra e i campi di concentramento; il momento in cui per la prima volta Segre decide di parlare di quell’esperienza, negli anni Novanta; e infine il presente, in cui la senatrice a vita si racconta ritornando a Pesaro, luogo dove nel 1948 conobbe suo marito Alfredo Belli Paci, e a Milano.

L’evento sarà ad ingresso libero e gratuito con prenotazione obbligatoria su siticket https://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx dalle ore 9 di giovedì 14 gennaio.

Per ulteriori informazioni tel. 0171 444812/818 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, mail: spettacoli@comune.cuneo.it .

Da martedì 27 gennaio e fino a martedì 3 febbraio al Cinema Monviso sarà proiettato in anteprima nel Giorno della Memoria (l’uscita è prevista il 29 gennaio) il film “La scomparsa di Josef Mengele” regia di Kirill Serebrennikov. Josef Mengele, grazie a una rete di protezione, riesce a raggiungere l’America Latina passando dall’Argentina all’Uruguay e al Brasile. Mentre altri responsabili della Shoah vengono catturati (il caso più clamoroso è quello di Adolf Eichmann sequestrato dal Mossa israeliano in territorio argentino) lui riesce a nascondersi. Il figlio Rolf riesce, però, a raggiungerlo con il proposito di chiedergli conto di ciò che ha fatto. Per conoscere orari e programmazione consultare la pagine Programmazione • Cinema Monviso • Cuneo Cultura . Costo biglietto intero € 6, biglietto ridotto € 4. Biglietti acquistabili al link https://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx dalle ore 9 di martedì 27 gennaio. Per ulteriori informazioni tel. 0171 444812/818 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, mail: spettacoli@comune.cuneo.it .

Martedì 3 febbraio alle ore 18 , sempre al Cinema Monviso, Matteo Corradini presenterà alla cittadinanza Proserpina (la memoria è un tranello) con la partecipazione straordinaria (in video) di Saba Poori. Proserpina è giovane, ed è figlia di Cerere e di Giove. Nel mito, viene rapita e ingannata da Plutone, dio dell’oltretomba. Liberata a caro prezzo, potrà vedere la luce e la felicità solo per alcuni mesi ogni anno. Con la partecipazione straordinaria di Saba Poori, ballerina iraniana dissidente, il reading è il tentativo continuo, a tratti ironico e insieme profondo, di raccontare la storia di Proserpina attraverso la parola e il corpo. Sono infatti troppe le storie che s’intrecciano e somigliano a quel mito, a partire dalle ragazze vittime della Shoah, passando per l’Armenia e il Rwanda, per arrivare alle ragazze dell’Iran di oggi. Cosa significa mettere in relazione qualcosa che ha molta Memoria, come lo sterminio degli ebrei, la Shoah, con qualcosa che ancora Memoria non ha? È un dialogo tra le storie raccontate a parole da Matteo Corradini e dalla voce e dal corpo di Saba Poori. Insieme, le due voci si uniscono e s’intrecciano per accompagnare Proserpina in una nuova primavera.

Mercoledì 4 febbraio l’incontro con Matteo Corradini e la sua Proserpina sarà dedicato al pubblico delle scuole. Per informazioni e adesioni contattare scrittorincittà allo 0171/444820 , mail: scrittorincitta@comune.cuneo.it .

Tante e di sostanza le iniziative riservate alle scuole: oltre alle proiezione del documentario Liliana al Cinema Monviso, alla presenza del regista e del figlio della senatrice Segre, il 15 gennaio, e al reading Proserpina (la memoria è un tranello) di e con Matteo Corradini il 4 febbraio, l’Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea di Cuneo organizza per la mattina di venerdì 16 gennaio, ancora una volta al Cinema Monviso, una conferenza-dibattito sull’”altra” deportazione, quella dei militari e dei civili prigionieri nei lager e nei campi di lavoro del Terzo Reich, tenuta dal dottor Costantino Di Sante. Dottorando presso l’Università degli Studi del Molise e collaboratore dell’Istituto storico nazionale “Ferruccio Parri” di Milano e dell’Istituto storico provinciale di Ascoli Piceno, Di Sante è curatore di numerose ricerche sul tema della Deportazione nazifascista ed è autore del volume Materiale umano. Testimonianze di militari e civili italiani sui lager, sulle fabbriche e sui campi di lavoro del Terzo Reich, pubblicato recentemente per i tipi dell’editrice Novalogos. La sera dello stesso giorno, venerdì 16 gennaio, alle ore 21, al CDT, la cittadinanza potrà partecipare alla conferenza del dott. Costantino Di Sante: l’ingresso alla sala del Centro di Documentazione Territoriale sarà libero fino ad esaurimento posti.