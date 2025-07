Due passeggiate in notturna sulla “Strada Romantica delle Langhe e del Roero” con animazioni musicali

L’Associazione Turismo in Langa, in collaborazione con la Strada Romantica delle Langhe e del Roero e con il patrocinio dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero, propone i “Notturni sulla Strada Romantica” nella seconda settimana di agosto, evento che gode del patrocinio dell’Ecomuseo delle Rocche del Roero. L’iniziativa ricalca un format del tutto simile a quanto già proposto durante tutta l’estate proprio da quest’ultimo, i “Notturni nelle Rocche”, con grande successo di pubblico.

L’edizione 2025 dei Notturni della Strada Romantica sarà dedicata alla connessione con il Deep Me: un percorso di ascolto e consapevolezza attraverso spettacoli musicali con campane tibetane e didgeridoo, per un viaggio vibrazionale alla scoperta di sé, tra suoni ancestrali, radici interiori e presenza profonda.

Si tratta di due appuntamenti – Mercoledì 6 agosto a Vezza d’Alba e venerdì 8 agosto 2025 a Sinio – che toccano i punti panoramici della Strada Romantica delle Langhe e del Roero, facendo da cornice alla musica degli artisti coinvolti nell’iniziativa.

I partecipanti saranno attesi alle ore 20:30 (partenza alle ore 20:45) e, muniti di torcia a pile e scarpe comode, dovranno percorrere un sentiero immerso nella natura autentica del Roero e della Langa.

Si inizierà a Vezza d’Alba mercoledì 6 agosto 2025. Il ritrovo sarà alle ore 20:30 presso Piazza San Martino dove si partirà per una camminata di tipo escursionistico lungo il sentiero del trifolao di circa un’ora e 45 al chiaro di luna e accompagnati da una guida naturalistica.

Al termine della passeggiata, si potrà assistere alla dimostrazione e spettacolo musicale con le campane tibetane a cura del musicista meditativo Massimo Oralndo. Un viaggio sonoro attraverso le vibrazioni profonde delle campane tibetane, pensato per favorire uno stato di ascolto interiore e di profonda riconnessione con il proprio Deep Me. Un’esperienza meditativa in cui suono e silenzio si alternano per accompagnare corpo e mente in un processo di riequilibrio, presenza e consapevolezza.

Ma la serata non finirà qui! I partecipanti potranno degustare prodotti tipici della zona.

La seconda serata si terrà a Sinio, venerdì 8 agosto 2025 alle ore 20:45. Il ritrovo sarà alle ore 20:30 presso Piazza Marconi, da dove si partirà accompagnati da una guida naturalistica per un’escursione ad anello.

Alla fine dell’escursione, i partecipanti potranno assistere alla dimostrazione musicale con didgeridoo a cura di Orangeduo, un duo eclettico ed originale che sperimenta sonorità elettroniche, tribali e chillout. Il didgeridoo e le percussioni esplodono con live energici e coinvolgenti e si uniscono per offrire un’intensa performance sensoriale.

Per concludere in dolcezza, sarà offerta una degustazione di prodotti enogastronomici della zona: vino, torta alla nocciola, tè e tisane.

INFO E PRENOTAZIONI

Le serate avranno una durata di 2,5 h circa (camminata e spettacolo). In caso di forte maltempo la passeggiata sarà annullata o rimandata (per aggiornamenti visitare il sito www.turismoinlanga.it). Il percorso sarà segnalato e obbligato e verrà effettuato in modo semi-autonomo: si declina ogni responsabilità in caso di danni o infortuni. Si consigliano calzature e abbigliamento sportivo e si ricorda di munirsi di torcia.

La partecipazione all’evento avrà un costo di €10 a persona. Prenotazione fortemente consigliata su www.turismoinlanga.it