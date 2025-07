Ecco i nuovi appuntamenti dei Notturni nelle Rocche

Proseguono fino a fine mesi gli appuntamenti con le passeggiate dei Notturni nelle Rocche, 16a edizione del format di successo con cui si possono conoscere da vicino ( e in notturna…) angoli di Roero da esplorare in seguito col favore della luce. Il tema dell’edizione 2025 è “Creature della notte: voci, versi e passi dopo il tramonto”, condito di approfondimenti storici, botanici, faunistici e letterari.

Ecco le prossime tappe con breve descrizione degli eventi.

Martedì 22 luglio - Corneliano d’Alba (Cn) - Notturno teatrale.

Passeggiata naturalistica organizzata dall’Ecomuseo con l’Associazione Camminare Lentamente, Corneliano Turismo e la Pro Loco di Corneliano d’Alba, sui decisi saliscendi intorno al concentrico di sommità del paese. Nella scenografica radura della Confraternita di S. Bernardino si svolgerà l’animazione teatrale “Disturbi notturni” a cura della Compagnia Macramé.

Ritrovo h. 20.45, partenza h.21 presso il Palazzetto dello Sport di Via Giardini.



Venerdì 25 Luglio – Baldissero d’Alba - Notturno etimologico.

Passeggiata naturalistica organizzata dall’Ecomuseo in collaborazione con l’Associazione Roero Trails e la Pro Loco di Baldissero d’Alba, su itinerari boscosi del territorio ancora ricchi di biodiversità. A metà percorso è previsto l’approfondimento “C'erano una volta tre cinghialotti...": il potere segreto delle storie” a cura di Enrico M. Di Palma. Autore del podcast “Verba manent”, nato quattro anni fa e oggi noto anche grazie ai social, Enrico si occupa con passione dell’indagine e della divulgazione dell’origine delle parole. Il suo lavoro sulle etimologie, l’esplorazione di come una parola si è evoluta nel significato e nell’uso nel corso dei secoli, non vuole essere un gioco erudito, ma un modo per riflettere sulla storia del pensiero umano. Ritrovo h. 20.45, partenza h.21 presso piazza Martiri.



Martedì 29 Luglio – Cisterna d’Asti (At) - Notturno piemontese.

Passeggiata naturalistica organizzata dall’Ecomuseo in collaborazione con la Pro loco di Cisterna d’Asti: gli escursionisti percorreranno parte del Sentiero dei Pini Silvestri, con ampie vedute panoramiche in un bosco di cresta. Nei pressi di un antico toponimo, Bougard “Belriguardo”, l’ospite della serata Paolo Tibaldi intratterrà il pubblico con un approfondimento su “La Merica e i piemontesi d’Argentina oggi”, con un report di viaggio narrato della sua recente tournèe in Argentina e dello stato dell’arte delle comunità piemontesi oltreoceano. Ritrovo h. 20.45, partenza h.21 presso p.za Maggiore Hope.



Al termine di tutte le passeggiate: spuntino della buonanotte a base di tisane, frutta e biscotti.

Costo delle passeggiate: 10 € - gratuite per bambini fino ai 12 anni, ma consigliate a partire dagli 8 anni in su (se più piccoli, con buon allenamento a camminare).

INFO TECNICHE:

Passeggiate di circa 5 km, è obbligatorio l'utilizzo di scarpe da trekking e torcia .

Si invita a munirsi di tazza o bicchiere per le tisane finali (per evitare di utilizzare bicchieri usa e getta).

I cani sono i benvenuti, con obbligo del guinzaglio.

In caso di maltempo le passeggiate sono annullate.

Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità su infortuni, danni o smarrimenti durante lo svolgimento delle escursioni.

L’iniziativa realizzata con il contributo della Fondazione CRC



Info: pagina Facebook dei Notturni nelle Rocche oppure

www.ecomuseodellerocche.it - info@ecomuseodellerocche.it