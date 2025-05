Alba: per i piccoli chef della scuola "Montessori" una lezione dello stellato Massimo Camia

Sabato 17 maggio si è svolta in tutta Italia la 3ª edizione della Giornata della Ristorazione, promossa da FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) per valorizzare la cultura, la storia e il ruolo sociale della ristorazione italiana. Nelle zone di Alba, Langhe e Roero, l’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’ACA e l’Associazione Ristoratori e Albergatori Albesi. Coinvolte le trattorie, osterie, pizzerie e bar con cucina, che nel loro menù hanno evidenziato, grazie al materiale promozionale diffuso da FIPE, l’ingrediente “d’onore” di quest’anno: l’uovo.

In questo senso, nel pomeriggio di venerdì 16 maggio, si è svolta una lezione speciale per le classi 3ªD e 4ªE della scuola primaria “Montessori” di via San Pio V di Alba. Il noto chef stellato Massimo Camia – presidente dell’Associazione Ristoratori e Albergatori Albesi - ha incontrato gli alunni, le insegnanti e la dirigente scolastica dell'I.C. Alba Quartiere Piave San Cassiano Elena Maria Ciarli, per “mettere le mani in pasta”: insieme hanno preparato i ravioli quadrati, i tradizionali e rinomati ravioli del plin e i tajarin, fondendo gioco e tradizione in una lezione tutta da gustare.

«Vedere i bambini attenti, coinvolti e desiderosi di apprendere è sempre una grande soddisfazione – sottolinea lo chef Camia –. Attraverso questo progetto, i più giovani possono avvicinarsi al mondo della cucina e rafforzare o creare un legame con il territorio, introiettando il valore della tradizione culinaria locale. È un modo per far conoscere i nostri prodotti tipici e promuovere una cultura del cibo consapevole e rispettosa delle eccellenze che ci appartengono».

«Ogni anno la Giornata della Ristorazione FIPE rappresenta un momento significativo – dichiarano il direttore dell’ACA Fabrizio Pace e la responsabile della Segreteria generale Elena Giachino –. Questa iniziativa valorizza il ruolo strategico della ristorazione nell’ambito dell’economia locale, sia sul versante commerciale sia su quello turistico. Entrare in dialogo con le nuove generazioni consente inoltre di trasmettere i principi fondanti del settore, come il senso di accoglienza, la convivialità e la centralità delle relazioni umane».