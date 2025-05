Mondovì, Confcommercio ospita la mostra “Duccio – Icone Viventi”

Nella sede di Confcommercio AS.COM Monregalese, in Piazza Roma 2, è in fase di allestimento la mostra “Duccio – Icone Viventi” di Riccardo Rossi, detto “Duccio”. Un nuovo, sentito appuntamento nell’ambito delle iniziative artistiche annuali promosse da Confcommercio As.Com Monregalese per valorizzare arte, memoria e cultura del territorio.

Confcommercio AS.COM Monregalese è lieta di ospitare questa esposizione personale, realizzata in ricordo di Riccardo "Duccio" Rossi, artista monregalese e storico commerciante del centro cittadino. Molti dei nostri associati lo ricorderanno per il suo negozio “M.sù Somà”, punto di riferimento per anni nella vita commerciale di Mondovì.

La mostra è stata fortemente voluta dai figli Emanuele e Francesca Rossi, come omaggio affettuoso al padre, per custodirne e tramandarne il percorso umano e artistico. Le opere di Duccio, vibranti di colore, simbolismo e introspezione, conducono il visitatore in un viaggio tra memoria e sentimento, dove la figura femminile è centrale e viene interpretata con delicatezza e profondità.

L’allestimento propone un percorso che attraversa tutte le tecniche utilizzate da Duccio nel corso della sua carriera: ceramiche, opere in vetro, oli su tela e i caratteristici “Servant”, figure evocative e simboliche che raccontano il suo mondo interiore. Un viaggio visivo ed emotivo che fonde tradizione e innovazione, tecnica e intuizione.

"Riccardo, per tutti 'Duccio', è stato molto più di un commerciante: era un punto di riferimento umano e culturale del nostro centro storico. Con questa mostra vogliamo rendergli omaggio, valorizzando non solo l’artista, ma soprattutto la persona che ha saputo arricchire la nostra comunità con sensibilità, passione e bellezza" – Mattia Germone, Presidente, e Aldo Malfassoni, Presidente Onorario – Confcommercio AS.COM Monregalese.

Inaugurazione

Lunedì 26 maggio 2025, ore 18.00

Presso la sede di Confcommercio AS.COM Monregalese – Piazza Roma 2, Mondovì

L’ingresso alla mostra è gratuito e sarà possibile visitarla nei seguenti orari dal 26 di maggio al 30 di luglio 2025:

Lunedì - Giovedì: 09.00 – 12.00 / 14.30 – 17.00

Venerdì: 09.00 – 12.00

About Duccio

Riccardo "Duccio" Rossi, commerciante monregalese (M.sù Somà) e artista poliedrico, univa visione e tecnica in opere dai colori intensi, ricche di simbolismo e riflessione sul vissuto. Centrale nei suoi lavori è sempre stata la figura femminile, trattata con rispetto e profondità. La sua arte è un racconto emotivo che fonde tradizione e innovazione, lasciando un segno personale e autentico nel panorama culturale del territorio