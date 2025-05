A Limone Piemonte il 1° Raduno Veicoli Militari Storici – IVMCC e ASI Storico

Più di un semplice raduno: sarà una festa per gli appassionati di veicoli storici militari e una vera e propria avventura per i partecipanti che si cimenteranno sui percorsi della strada militare di Limone Piemonte, parte della famosissima Alta Via del Sale. Dal 23 al 25 maggio Limone Piemonte sarà il richiamo di appassionati e collezionisti di veicoli storici militari dove per l’occasione si attendono oltre 50 equipaggi.

I partecipanti provengono da tutta Italia a dimostrazione del fascino universale della passione per i veicoli storici e del forte richiamo che Limone Piemonte sa imprimere con le sue eccellenze.

L’arrivo dei partecipanti è previsto il venerdì pomeriggio ed i veicoli da collezione saranno esposti al pubblico in Via Roma (via centrale) di Limone Piemonte. Sabato e domenica le prove di guida: la prima verso il forte centrale con un percorso misto asfalto e sterrato; la seconda verso il Vallone di San Giovanni.

Ogni prova offrirà un mix unico di strade e panorami il tutto da vivere guidando i veicoli che hanno segnato la storia militare degli ultimi 100 anni e che durante le loro soste daranno vita ad un vero museo a cielo aperto a disposizione del pubblico.