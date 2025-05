Prevenzione malattie cardiovascolari, le iniziative del S. Croce

Fondazione Onda ETS nella giornata del 27 maggio coinvolge gli Ospedali Bollino Rosa per promuovere l’(H) Open Day dedicato alla prevenzione cardiovascolare, offrendo servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione che includono visite specialistiche, esami strumentali, colloqui, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo nelle aree specialistiche di cardiologia e chirurgia vascolare, diabetologia, dietologia e nutrizione clinica, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, reumatologia.

In occasione dell’evento l’azienda ospedaliera S. Croce e Carle organizza alcuni appuntamenti.

A cura delle Strutture complesse Cardiologia e Dietetica e Nutrizione Clinica, visite cardiologiche con elettrocardiogramma e consulenza con la dietista per donne dai 40 ai 60 anni senza patologia cardiaca nota. Le visite saranno effettuate presso l’ospedale S. Croce, ambulatori Blocco E con accesso diretto (senza impegnativa del curante) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 previa prenotazione.

Prenotazioni aperte a partire dal 22 maggio (inviando mail con nome e data di nascita all'indirizzo openday@ospedale.cuneo.it ).

La struttura complessa Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo, prevede consulenze gratuite per la valutazione del rischio di diabete mellito tipo 2 con questionario predisposto e controllo della glicemia capillare. Accesso libero presso gli ambulatori di diabetologia del Presidio "A. Carle" dalle ore 12.00 alle ore 14.00.

Infine, la Struttura dipartimentale Reumatologia diffonderà, attraverso i canali di comunicazione aziendali, materiale informativo per la popolazione sul tema: "Malattie reumatiche e rischio cardiovascolare: l'importanza della prevenzione”.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia e nel mondo con un notevole impatto anche in termini di morbosità e disabilità. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) tali patologie sono responsabili del 31 per cento dei decessi annui e il tasso di mortalità legato a questi disturbi è in aumento, con una stima di 23,3 milioni di morti previste entro il 2030.

“Nell’anno del nostro ventennale, promuoviamo questo (H) Open day con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione che rappresenta la strategia più efficace per ridurre il rischio di patologia e mortalità nelle malattie cardiovascolari.” dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda ETS. “Infatti, la maggior parte dei problemi cardiaci tende a svilupparsi lentamente, nel corso di molti anni. Spesso, i danni alle arterie, che sono la causa principale di infarti e ictus, sono legati a dimenticanze, seppur piccole, che si protraggono nel corso della vita. Tuttavia, con l’adozione di corrette strategie preventive e di piccoli accorgimenti, è possibile porvi rimedio, diminuendo quindi il rischio cardiovascolare”.