Sabato 24 maggio, alle ore 21, l’Ensemble Sinfonico APM al Teatro Magda Olivero di Saluzzo

Nuovo appuntamento di CONsonanTE sabato 24 maggio presso il Teatro Magda Olivero di Saluzzo.

Ad esibirsi i giovani musicisti dell’Ensemble Sinfonico APM con un programma musicale che vedrà come strumenti solisti il violino e il contrabbasso.

Verrà eseguito il Gran Duo concertante per violino, contrabbasso e orchestra di G.B.Bottesini. In programma, inoltre, la Sinfonia in La Mag. J-C 60 di G.B.Sammartini e la Sinfonia n.44 in mi min. di F.J.Haydn.

A dirigere, come ormai di consuetudine nella rassegna CONsonanTE, un ex allievo diplomato a Saluzzo all’Accademia di Direzione d’Orchestra Donato Renzetti, il Maestro Sergio Castroreale.

Conseguito il diploma di direzione nel 2022, debutta al “Festival Guido Cantelli” di Novara nel 2023 dirigendo The little sweep di Benjamin Britten. Successivamente è premiato vincitore del “Concorso Internazionale Marco Koliqi”, grazie al quale debutta con L’elisir d’amore al Teatro Lirico “Giorgio Gaber” di Milano.

I suoi prossimi impegni prevedono la partecipazione in qualità di assistente direttore d’orchestra al “Berlin Opera Academy” nell’agosto 2025, dove preparerà e dirigerà L’incoronazione di Poppea di Monteverdi. All’attività di direttore continua ad affiancare l’attività di Maestro collaboratore e coach.

Sul palco, insieme all’Ensemble, Ludovico Furlani, violino solista, e Kwan shing Tse, contrabbasso solista.

L’ingresso ai concerti è libero su prenotazione che può essere effettuata sul sito https://www.consonanteapm.it/ oppure telefonando al numero 0175 47031 (Segreteria Scuola APM).

L’evento è realizzato in collaborazione con Obiettivo Orchestra, Filarmonica TRT, Città di Saluzzo e Terres Monviso.