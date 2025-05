Saluzzo: il progetto “Play It Well” porta “Kairos, Di-Segni di Corpi” al Magda Olivero

Un’azione teatrale di 13 ragazze e ragazzi tra i 15 e 20 anni, nata per parlare in una lingua che il corpo conosce bene, dove il gesto racconta ciò che spesso le parole non sanno dire.

E' “Kairos, Di-Segni di Corpi”, che il progetto “Play It Well” porta al Cinema Teatro Magda Olivero giovedì 29 maggio alle 20.

“Play It Well” è finanziato dal "Concorso di idee - Piano regionale piemontese gioco d'azzardo patologico - Iniziative di contrasto al fenomeno da parte delle Amministrazioni locali", in collaborazione con la Regione Piemonte e l’Asl To3.

"Dopo il debutto all’interno del progetto Riflessi Interiori, dedicato alla salute mentale - dicono i promotori -, questa nuova tappa nasce dentro “Play It Well” e si fa strumento di riflessione attorno ai temi del gioco d’azzardo e delle dipendenze comportamentali”.

“La performance – aggiungono - è stata implementata durante un weekend con dei laboratori, realizzati dal servizio di educativa informale della città (seguito da "Approssimazioni") e dal Serd di Saluzzo, in collaborazione con l’associazione Teatro Selvatico. In quell'occasione, i giovani hanno vissuto un’esperienza immersiva, sensibile e diretta per riflettere insieme sulla genesi e sull’evoluzione del processo di dipendenza, con l’obiettivo di imparare a conoscere il fenomeno e riconoscere le proprie emozioni per proteggere se stessi e gli altri".