A Cuneo "Fuck the quorum – Schiaccia l’ingiustizia"

La lista civica Cuneo per i Beni Comuni, in collaborazione con la scuola popolare Studiamo Italiano, organizza “Fuck the quorum – Schiaccia l’ingiustizia”, un pomeriggio di sport, inclusione e impegno civico.



Sarà un torneo di basket 3 contro 3, aperto a tutte e tutti, con partite da 7 minuti e un massimo di 10 squadre iscrivibili. Il campo sarà il NUoVO di Cuneo, uno spazio simbolo di socialità e cultura urbana, che per l’occasione si trasformerà in un’arena multiculturale di gioco, partecipazione e conoscenza reciproca.



Oltre allo sport, l’evento sarà un’occasione per conoscere meglio il referendum cittadino e i suoi quesiti, ma anche per approfondire le idee, i valori e le battaglie della lista civica Cuneo per i Beni Comuni. In particolare, negli ultimi mesi la lista ha intensificato il proprio impegno per costruire una politica più accessibile e rappresentativa, capace di coinvolgere giovani e persone con background migratorio – due categorie spesso escluse dal dibattito pubblico e, ancora di più, dalle istituzioni cittadine.



“Siamo convinti che la democrazia non si esaurisca nel voto – spiegano gli organizzatori e organizzatrici – ma si costruisca ogni giorno promuovendo relazioni, ascolto e confronto. Lo sport è un potente strumento per far emergere bisogni, proposte, energie. E oggi più che mai serve una politica capace di accoglierle”.



“Fuck the quorum” è un invito diretto a rompere l’indifferenza, a “schiacciare” l’ingiustizia e a rivendicare spazi reali di partecipazione. Perché sicurezza, benessere e felicità si costruiscono insieme, attraverso il gioco di squadra: nello sport come nella società.

Torneo di basket multiculturale per lo sport, la partecipazione e la giustizia sociale

Sabato 24 maggio – dalle ore 16 al NUoVO di Cuneo

Iscrizione gratuita – Max 10 squadre (3vs3, partite da 7 minuti)



Per info e iscrizioni: 3402729536