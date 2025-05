Al "Denina Pellico Rivoira" di Saluzzo un incontro per approfondire i temi del referendum

Lunedì 12 maggio, durante le lezioni pomeridiane, gli studenti delle classi 5 A, B, C dell’Istituto Denina Pellico Rivoira hanno seguito un approfondimento a cura dei docenti Franco Giletta e Andrea Farina sui referendum che si terranno l’8 e il 9 giugno.

Il prof. Giletta ha introdotto l’argomento con una riflessione sui concetti di referendum e di democrazia diretta, facendo tra gli altri aspetti richiamo alla partecipazione attiva alla politica dei cittadini nell’esperienza storica della poleis greca.

In seguito il prof. Farina ha illustrato i 5 quesiti referendari esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni elettorali.

Il referendum n° 1 intende abrogare il Job Act che, nella versione originaria di approvazione, prevedeva il risarcimento in base all’anzianità di servizio e il reintegro sul posto di lavoro solo in alcune limitate ipotesi.

Il secondo referendum intende invece modificare le norme sui licenziamenti individuali applicabili alle piccole imprese nell’obiettivo di cancellare il limite massimo di sei mensilità di indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato, aumentando così le possibilità risarcitorie in favore del dipendente danneggiato.

Il terzo quesito si propone di ridurre il precariato mirando a ripristinare l’obbligo di causale da inserirsi nel contratto individuale di lavoro laddove il datore intenda fare ricorso ad assunzioni a tempo determinato, rendendo in questo modo più difficile ricorrere a tale tipologia di contratti.

Il quarto referendum mira a estendere la responsabilità dovuta in seguito a danni avvenuti in conseguenza di rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici anche all’impresa committente, cercando di ampliare le possibilità risarcitorie per coloro che dovessero infortunarsi mentre svolgono attività lavorative e nella speranza di ridurre il numero di incidenti.

Gli studenti hanno dimostrato poi particolare attenzione all’ultimo quesito, che si propone di ridurre da 10 a 5 anni il tempo utile a ottenere la cittadinanza, fermo restando il mantenimento delle altre condizioni previste dalla Legge 91 del 1992.

Un incontro chiarificatore che ha suscitato interesse e partecipazione. Ora non resta che andare alle urne.