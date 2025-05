Incontro organizzativo per Spazzamondo: definito il piano per l'evento di pulizia ad Alba

Nei giorni scorsi, nella sala Urbanistica del Comune di Alba, si è svolta una riunione organizzativa per definire gli ultimi dettagli della manifestazione Spazzamondo, organizzata dalla Fondazione CRC, in programma sabato 24 maggio dalle 9.30 alle 12.00. L'incontro ha visto la partecipazione degli uffici comunali, di STR, la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti, delle associazioni di protezione civile e di volontariato locali.

La Città di Alba ha deciso di aderire nuovamente all’iniziativa così come ha fatto per tutte e cinque le edizioni a partire dal 2021. Spazzamondo è la più grande campagna collettiva di raccolta rifiuti in provincia di Cuneo che coinvolge Comuni, cittadini, associazioni e aziende del territorio per manifestare il proprio impegno a prendersi cura dell’ambiente. Sono già oltre 160 i Comuni che hanno aderito.

Durante la riunione sono stati condivisi i dettagli logistici dell'iniziativa, che coinvolgerà tutta la cittadinanza in un'azione collettiva di pulizia del territorio, per sensibilizzare la comunità sull'importanza della tutela dell'ambiente e della gestione dei rifiuti. L’evento, che si terrà in diverse aree del comune, vedrà la partecipazione di volontari che, muniti di guanti e sacchi, daranno il loro contributo per mantenere Alba pulita e decorosa.

Programma dell'evento:

ritrovo di fronte a Palazzo Mostre e Congressi alle ore 9.30 , per un’introduzione da parte degli organizzatori, distribuzione del materiale necessario e suddivisione in squadre con assegnazione dei luoghi da pulire;

, per un’introduzione da parte degli organizzatori, distribuzione del materiale necessario e suddivisione in squadre con assegnazione dei luoghi da pulire; seguirà la pulizia di parchi, aree verdi e altre zone della città, con l’obiettivo di raccogliere rifiuti abbandonati e sensibilizzare la popolazione sulla raccolta differenziata e sul corretto smaltimento dei rifiuti;

rientro per le ore 11.30 con fotografie di rito e pesatura dei sacchi.

Nell’ambito dell’attività di sensibilizzazione sul tema rifiuti, inoltre, in collaborazione con i Podisti Albesi, in occasione di Spazzamondo e della Festa degli Aquiloni, sabato 24 maggio alle ore 15.00 al percorso vita di San Cassiano, ci sarà anche un’azione di plogging.

Per aderire a Spazzamondo le associazioni di volontariato e i cittadini interessati sono invitati a iscriversi entro il 22 maggio sul sito www.spazzamondo.it.

I partecipanti potranno ritirare il materiale per la raccolta (guanti, sacchi e pinze) presso il punto di ritrovo e saranno guidati da operatori comunali e volontari esperti nelle attività di pulizia.

Per maggiori dettagli sull’iniziativa, i cittadini possono rivolgersi all’Ufficio Ambiente del Comune di Alba, chiamando il numero 0173 292234 o scrivendo a m.bertolotto@comune.alba.cn.it e l.cerrato@comune.alba.cn.it.