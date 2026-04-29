Maggio in biblioteca civica a Bra: un mese di letture e laboratori

La Biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra annuncia il calendario degli eventi per il mese di maggio, dedicato alla promozione della lettura tra i bambini di tutte le fasce d’età. Di seguito il programma degli appuntamenti, che comprendono i racconti animati dei “Lunedì in biblioteca”, le letture in lingua inglese “Magic English” e gli eventi per piccolissimi lettori con “Bibliobebè”:

Lunedì in Biblioteca (Fascia 3-6 anni)

Le letture pomeridiane del lunedì si terranno dalle ore 17 alle 18 presso i locali della biblioteca:

Lunedì 4: "Giardini di parole", a cura di Radici, Semi e Parole.

Lunedì 11: "Racconti tutti da ridere", a cura di Collettivo Scirò – Daniela Febino.

Lunedì 18: "I diritti dei bambini", a cura di Teatrulla.

Lunedì 25: Letture a sorpresa per chiudere il mese in allegria.

Magic English (Fascia 3-11 anni)

Sabato 9 maggio, la biblioteca propone "Words & Rhymes", una mattinata dedicata all’inglese, attraverso giochi e letture guidate da Elena:

Ore 10 – 11: per bambini dai 3 ai 6 anni.

Ore 11 – 12: per bambini dai 7 agli 11 anni.

Biblio Bebè (Fascia 9-35 mesi)

In occasione del Salone del Libro per Ragazzi di Bra, sabato 23 maggio l’appuntamento si sposta al Movicentro per le letture ad alta voce con Floriana:

Ore 10 – 11: riservato alla fascia 9-18 mesi.

Ore 11 – 12: riservato alla fascia 19-35 mesi.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria on line, sulla piattaforma Eventbrite ( www.eventbrite.it ), inquadrando il qr code presente sulle locandine dedicate. Si ricorda che la prenotazione deve essere effettuata solo per il bambino; l’accompagnatore non necessita di prenotazione. In caso di impossibilità a partecipare, si prega di comunicare la disdetta tramite il portale Eventbrite per consentire lo scorrimento delle liste d'attesa.