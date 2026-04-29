Maggio in biblioteca civica a Bra: un mese di letture e laboratori

La Biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra annuncia il calendario degli eventi per il mese di maggio, dedicato alla promozione della lettura tra i bambini di tutte le fasce d’età. Di seguito il programma degli appuntamenti, che comprendono i racconti animati dei “Lunedì in biblioteca”, le letture in lingua inglese “Magic English” e gli eventi per piccolissimi lettori con “Bibliobebè”:
Lunedì in Biblioteca (Fascia 3-6 anni)
Le letture pomeridiane del lunedì si terranno dalle ore 17 alle 18 presso i locali della biblioteca:
Lunedì 4: "Giardini di parole", a cura di Radici, Semi e Parole.
Lunedì 11: "Racconti tutti da ridere", a cura di Collettivo Scirò – Daniela Febino.
Lunedì 18: "I diritti dei bambini", a cura di Teatrulla.
Lunedì 25: Letture a sorpresa per chiudere il mese in allegria.
Magic English (Fascia 3-11 anni)
Sabato 9 maggio, la biblioteca propone "Words & Rhymes", una mattinata dedicata all’inglese, attraverso giochi e letture guidate da Elena:
Ore 10 – 11: per bambini dai 3 ai 6 anni.
Ore 11 – 12: per bambini dai 7 agli 11 anni.
Biblio Bebè (Fascia 9-35 mesi)
In occasione del Salone del Libro per Ragazzi di Bra, sabato 23 maggio l’appuntamento si sposta al Movicentro per le letture ad alta voce con Floriana:
Ore 10 – 11: riservato alla fascia 9-18 mesi.
Ore 11 – 12: riservato alla fascia 19-35 mesi.
Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria on line, sulla piattaforma Eventbrite (www.eventbrite.it), inquadrando il qr code presente sulle locandine dedicate. Si ricorda che la prenotazione deve essere effettuata solo per il bambino; l’accompagnatore non necessita di prenotazione. In caso di impossibilità a partecipare, si prega di comunicare la disdetta tramite il portale Eventbrite per consentire lo scorrimento delle liste d'attesa.
Gli appuntamenti di promozione delle lettura sono organizzati dalla Biblioteca civica di Bra in collaborazione con Fondazione CRC e nell’ambito del progetto Nati per Leggere. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Civica all’indirizzo email: biblioteca@comune.bra.cn.it o al numero 0172.413049.