Valle Stura, obiettivo Mondiale: a Gaiola un confronto sul futuro del fiume tra sport e ambiente

Non solo competizione, ma una vera e propria visione strategica per il futuro del territorio. Mentre le acque dello Stura sotto i colpi di pagaia dei migliori atleti nazionali, il Comune di Gaiola lancia la sfida più ambiziosa: portare in valle un Campionato Mondiale.

Sabato 2 maggio, alle 18, la Sala Consiliare del Comune di Gaiola (via XX Settembre, 2) ospiterà l’incontro dal titolo: “Il fiume Stura, una culla straordinaria per grandi progetti ambientali e sportivi”.

Inserito nella cornice dei Campionati Italiani di Canoa Kayak Discesa, in programma dal 1° al 3 maggio, l'evento non sarà una semplice celebrazione sportiva. Si tratterà di un momento di confronto cruciale tra atleti, rappresentanti della Federazione Italiana Canoa Kayak e amministratori locali. L’obiettivo è analizzare le potenzialità del fiume e le infrastrutture necessarie per ospitare, in un futuro prossimo, una rassegna iridata. A moderare il dibattito sarà il patron di TargatoCn Enrico Anghilante.

L’incontro, promosso all’interno del progetto Montagna Futura (che coinvolge i comuni di Rittana, Valloriate, Moiola, Roccasparvera e Gaiola), punta a ribadire come il fiume Stura non sia solo un elemento paesaggistico, ma una risorsa economica e sportiva di livello internazionale. La capacità di attrarre un Campionato Mondiale significherebbe per la valle Stura un definitivo consolidamento come destinazione d'eccellenza per l'outdoor, con ricadute profonde sul turismo e sulla conservazione ambientale.

Parallelamente al tavolo di confronto, il fiume sarà il protagonista assoluto con i Campionati Italiani e le selezioni mondiali organizzati dall’ASD Stiera Canoa & Rafting. Sono attesi circa 100 atleti da tutta Italia.



La tre giorni di gare avrà inizio venerdì 1 maggio dalle 14 con le selezioni per i Mondiali attraverso la gara Sprint nelle spettacolari Gole di Gaiola (Stiera). Sabato 2 maggio la mattina (ore 10) l’assegnazione dei titoli italiani Sprint; nel pomeriggio (dalle 14.30) la spettacolare Discesa Classica da Stiera fino al Lago di Roccasparvera. Domenica 3 maggio chiusura in bellezza dalle 10 con le ultime selezioni mondiali sulla distanza classica.

L’Amministrazione di Gaiola e gli organizzatori invitano la popolazione non solo a seguire le gare lungo le sponde del fiume, ma a partecipare attivamente all’incontro di sabato in Comune.

È un’occasione per capire come il binomio sport-natura possa disegnare il domani di una valle che guarda sempre più lontano, oltre i confini nazionali.

Per ulteriori informazioni sull’incontro istituzionale: info@montagnafutura.com