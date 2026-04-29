Cuneo si prepara a vivere il 1° Maggio: "Appuntamento fondamentale per ricordare e rivendicare le lotte di intere generazioni di lavoratori e lavoratrici"

“Lavoro Dignitoso": questo il tema del primo Maggio 2026. Come ogni anno Cgil, Cisl, Uil celebrano la festa dei lavoratori con un ricco programma di manifestazioni a Cuneo e in tutto Piemonte. Al centro del dibattito ci sarà la “Contrattazione, le nuove tutele e i nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’Intelligenza Artificiale".

Lo start è fissato alle 9.30 in Piazza Foro Boario. Sul palco saliranno delegate e delegati sindacali. Il comizio di chiusura è affidato ad Armando Dagna, segretario generale Uil Cuneo, Enrico Solavagione, segretario generale Cisl Cuneo, e Piertomaso Bergesio, segretario generale CGIL Cuneo.

"Il primo maggio è un appuntamento fondamentale per ricordare e rivendicare le lotte di intere generazioni di lavoratori e lavoratrici, dichiarano i segretari generali. Non è solo una ricorrenza celebrativa, è soprattutto un'occasione per guardare al presente ed al futuro, in un contesto economico e sociale in profonda trasformazione. Il tema di questo primo maggio è lavoro dignitoso, contrattazione, nuove tutele, nuovi diritti, in un'epoca segnata da innovazioni tecnologiche sempre più rapide. Difronte a questi cambiamenti epocali c'è la necessità di individuare nuove tutele e diritti che si adattino alla realtà contemporanea. Il lavoro dignitoso è avere condizioni di lavoro giuste, una retribuzione equa e sicurezza sul lavoro, deve rispettare i diritti fondamentali della persona”.

Parallelamente al parco della Resistenza, a partire dalle 11, sono in programma una serie di eventi collaterali fino a mezzanotte. Il parco quindi si trasformerà in uno spazio aperto alla cittadinanza con concerti, spettacoli, interventi, cucina popolare, area bar, stand e banchetti delle realtà del territorio.

Alle ore 12.30 è in programma la pastasciutta antifascista (prenotazioni via WhatsApp al 347 7213275).

Il pomeriggio si apre dalle ore 15 con i concerti di Music for Freedom, Noe Canta, BJ e Triorà. Alle ore 18 salirà sul palco Massimiliano Loizzi, attore, scrittore, performer, membro del collettivo satirico Il Terzo Segreto di Satira: il suo lavoro unisce teatro civile, comicità e narrazione contemporanea, con uno stile diretto e incisivo che attraversa temi sociali e politici, costruendo un dialogo vivo e coinvolgente con il pubblico.

Alle ore 19 è prevista una merenda sinoira.

La serata proseguirà dalle ore 20 con il concerto di Nede, giovane artista che unisce rap, elettronica e influenze soul in uno stile energico e personale, affrontando temi sociali e introspezione con freschezza. A seguire Lou Tapage, storica formazione occitana che fonde musica tradizionale e sonorità moderne in un live travolgente, capace di coniugare identità culturale e attitudine contemporanea.

Chiudono i Fratelli di Soledad, band simbolo della scena combat folk italiana, attiva da decenni con un repertorio che mescola rock, folk e impegno sociale, portando sul palco energia, memoria e resistenza.

"L’arte, riferiscono gli organizzatori, si fonderà all’impegno sociale e durante i concerti verranno lanciati brevi messaggi che richiameranno gli articoli della Costituzione dedicati al lavoro, alla giustizia sociale, alla pace e alla democrazia. Una giornata per stare insieme, celebrare i diritti, la cultura e la dignità del lavoro, senza togliersi il cappello".

L’iniziativa è organizzata da CGIL Cuneo, UIL Asti-Cuneo, ARCI Cuneo Asti, Comitato Vivere la Costituzione e Coordinamento Pace e Disarmo Cuneo, con la media partnership di Nelr.it – Non è la radio.



