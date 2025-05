Valdieri dà appuntamento a un sabato 24 maggio ricco di iniziative

Vasto il programma degli eventi di Valdieri per sabato 24 maggio. Da Spazzamondo al mattino, l'iniziativa promossa dalla Fondazione Crc a cui il Comune ha aderito, agli incontri per la salute nel pomeriggio e la serata sugli incontri storici sportivi ospitati saranno diversi i momenti che terranno impegnati i cittadini.

Appuntamento la mattina alle 9 con Spazzamondo davanti al Municipio per dotarsi di apposito kit e poi via alla caccia ai rifiuti dispersi nell'ambiente, da raccogliere e destinare ad opportuno smaltimento.

Nel pomeriggio dalle 15 alle18 in collaborazione con la Fielmann e il punto vendita di Cuneo saranno a disposizione della cittadinanza specialisti per un controllo gratuito della vista. Un appuntamento che ha registrato in breve tempo il sold out esprimendo l'apprezzamento per l'iniziativa. Gli ottici, per l'occasione, guideranno nella scelta dell'occhiale adeguato, che sarà possibile ritirare in loco a seguito della visita.



“Siamo molti contenti del riscontro ottenuto per l'iniziativa – commenta Sharon Giraudo, vicesindaco di Valdieri - che punta a favorire la prevenzione e la cura di sé e della propria salute”.



A concludere il programma dell'intensa giornata di eventi una serata omaggio agli incontri storici sportivi. Alle 20.45 presso la sale dell'Ente Parco Alpi Marittime verrà ospitata una proiezione di foto del Centro Olimpia di Valdieri negli dal 1975 al 1985 dal calcio alle Valdieriadi, dallo sci di fondo alla marcia a Mandonna del Colletto, dai tre campanili al palio sulla neve.

L'invito è aperto a tutti per trascorrere una serata all'insegna del buon umore e dei bei ricordi.