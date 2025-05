Quando la scienza si racconta: Gianni Paoletti incanta Busca tra numeri, universo e sorrisi

Giovedì 22 maggio presso il Teatro Civico di Busca Gianni Paoletti presenterà “Quando la scienza fa spettacolo: due libri, una passione”. Con il suo stile inconfondibile, Gianni ci guiderà tra curiosità di Fisica e Matematica… con qualche risata lungo il cammino. Moderato dai suoi figli Luca ed Elisa Paoletti, entrambi docenti di matematica, presenterà i due libri “Le curiosità della Matematica” pubblicato il 13 febbraio 2020 e “Dal Continuo al Quantico – semplicemente la Fisica Moderna” pubblicato il 4 aprile.



Il primo libro tratta di una serie abbastanza vasta di curiosità della matematica, che nulla hanno a che vedere con i programmi ministeriali delle scuole, ma, in modo semplice e comprensibile, hanno come obiettivo di avvicinare tutte le persone, di qualunque età e retaggio culturale, a questo mondo così affascinante. Per il lettore più curioso e appassionato l’autore ha riservato in appendice alcune dimostrazioni dei concetti più importanti. Il secondo libro esplora con chiarezza e semplicità la nascita della Fisica Moderna, tracciando il passaggio dai concetti classici di spazio e tempo alle rivoluzionarie teorie della Relatività di Einstein, della Meccanica Quantistica e della Fisica delle particelle. Dal continuo al quantico offre una panoramica delle grandi conquiste del XX secolo, spiegando come queste abbiano cambiato il corso della scienza e della tecnologia, senza ricorrere a complessi formalismi matematici ed evidenziando le implicazioni pratiche che hanno rivoluzionato la nostra vita quotidiana.



La presentazione verrà condotta in modo leggero e accattivante coinvolgendo il pubblico con curiosi metodi di calcolo e simpatici aneddoti.