Così Ferrero scommette sul settore dei gelati: in quattro anni una crescita del 42%

Cinque nuovi prodotti pronti a venire distribuiti nel canali della grande distribuzione organizzata (Gdo) e in quello del cosiddetto Out-of-Home (Ooh). Nuove referenze che portano a 26 quelle che complessivamente segnano la crescente presenza di Ferrero in un settore il cui valore di mercato ha superato quota 1,5 miliardi di euro nel 2024, continuando a mostrare una dinamica positiva. Un contesto all’interno del quale la multinazionale albese si conferma in un ruolo di protagonista con un tasso annuo di crescita composto (Cagr) del +42,3% negli ultimi quattro anni, a fronte del +7,4% del mercato.

"Anche quest’anno – informa il gruppo –, i Gelati Ferrero continuano a portare innovazione sul mercato con prodotti premium, ispirati dalle consolidate competenze di Ferrero nel mondo del chocolate confectionery. Un’offerta che nasce dalla cura nella ricettazione, dalla selezione attenta delle materie prime e dall’attenzione alla qualità che da sempre contraddistinguono il Gruppo Ferrero. Protagonista della stagione 2025 è la nuova gamma Ferrero Collection Experience, composta da tre stecchi raffinati e golosi, per un’esperienza multisensoriale".

Della nuova gamma Ferrero Collection Experience fanno parte tre varianti, al Cioccolato Fondente e Arancia; al Cioccolato al Latte e Salsa alla Crema Pasticcera; al Cioccolato Bianco e Pistacchio. Le prime due saranno disponibili nella Gdo, mentre l’intera gamma sarà presente nel canale Out-of-Home.

Quest’ultimo vedrà anche il debutto di altre due referenze esclusive per il canale, ideate con l’obiettivo di intercettare nuovi target e preferenze di gusto: Raffaello Triple Experience Peach Dream e Yogurette Ice Cream.

"Con queste innovazioni – fa sapere il gruppo –, Ferrero vuole consolidare la propria posizione da top player nel mercato italiano dei gelati, offrendo una gamma che coniuga appagamento sensoriale, raffinatezza e fedeltà al Dna dei brand con la capacità di sorprendere con nuove esperienze di gusto".

Accanto alle novità 2025, l’assortimento Ferrero presidia in modo strategico i principali segmenti del mondo gelato - stecchi, coni, ghiaccioli e vaschette.

In particolare, in GDO il brand è già presente con Ferrero Rocher Classic; Raffaello Gelato; Pocket Coffee Gelato e Pocket Coffee Mocaccino Gelato; Kinder Bueno Cono e Kinder Bueno Cono White; Kinder Chocolate Ice Cream; Estathé ICE Limone e Pesca; Nutella Ice Cream.

Il canale OOH, invece, annovera Ferrero Rocher Classic; Raffaello Gelato; Pocket Coffee Gelato e Pocket Coffee Mocaccino Gelato; Kinder Bueno Cono e Kinder Bueno Cono White; Kinder Chocolate Ice Cream; Estathé ICE Limone e Pesca.