Bra: un incontro informativo sull’uso dell’ISEE precompilato

Il 2026 si apre con un nuovo incontro organizzato dal Comune di Bra per favore l’approccio e il corretto utilizzo del digitale.
L’appuntamento, in programma per sabato 10 gennaio alle 10,30 presso la sala conferenze del centro polifunzionale “Giovanni Arpino”, in largo della Resistenza, ha come tema l’ISEE precompilato.
I referenti dello Sportello di facilitazione digitale di Bra illustreranno ai partecipanti le modalità di utilizzo dell’apposita piattaforma digitale messa a disposizione sul sito dell’INPS.
L’incontro è gratuito e aperto a tutti.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto PNRR 1.7.2 "Rete di servizi di facilitazione digitale".