Alba, si rinnovano le vecchie autorizzazioni per l’accesso alla ztl

Chi ha una vecchia autorizzazione per l’accesso all’area pedonale e/o ad una o più ztl (zona a traffico limitato) del centro storico di Alba con scadenza al 31 dicembre 2025, deve rinnovarla entro la scadenza sul nuovo portale Pass dedicato, accessibile al seguente link: https://pass.brav.it/Alba/FrontOffice/
Il rinnovo non si può più fare allo sportello della Polizia Municipale.
L’utente deve registrarsi sul sito per ottenere le credenziali di accesso. Entrare sul portale con le proprie credenziali e cliccare su “Mai stato in possesso di un'autorizzazione” – Prosegui – creare la propria anagrafica compilando tutti i campi ed allegando il proprio documento d’identità.
Dopodiché selezionare:
AREA PEDONALE
TRANSITO E SOSTA - valido 2 anni
- Per attività commerciali con sede nell'area pedonale per operazioni di carico/scarico per una durata massima di ½ ora con obbligo di esposizione del disco orario.
L’accesso è consentito nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 11:00 dei giorni feriali.
(L’autorizzazione consente la sosta solo negli spazi autorizzati).
- Altri servizi
SOLO TRANSITO - valido 2 anni
- Per residenti o domiciliati
- Attività di commercio su area pubblica (mercato settimanale);
DISABILI - per il transito di invalidi residenti ad Alba o altro comune;
ACCESSO STRAORDINARIO - in caso di transito giornaliero occasionale (possibilità di registrazione entro le 72h dal passaggio);
Oppure:
ZTL solo per la richiesta di transito in Via Rattazzi.
Per ulteriori informazioni: 0173 292265 – 0173 292275.