 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 11 dicembre 2025, 16:59

Alba, si rinnovano le vecchie autorizzazioni per l’accesso alla ztl

Quelle con scadenza al 31 dicembre dovranno essere rinnovate entro tale data sul portale Pass

Alba, si rinnovano le vecchie autorizzazioni per l’accesso alla ztl

Chi ha una vecchia autorizzazione per l’accesso all’area pedonale e/o ad una o più ztl (zona a traffico limitato) del centro storico di Alba con scadenza al 31 dicembre 2025, deve rinnovarla entro la scadenza sul nuovo portale Pass dedicato, accessibile al seguente link: https://pass.brav.it/Alba/FrontOffice/

Il rinnovo non si può più fare allo sportello della Polizia Municipale.

L’utente deve registrarsi sul sito per ottenere le credenziali di accesso. Entrare sul portale con le proprie credenziali e cliccare su “Mai stato in possesso di un'autorizzazione” – Prosegui – creare la propria anagrafica compilando tutti i campi ed allegando il proprio documento d’identità.

Dopodiché selezionare:

AREA PEDONALE

TRANSITO E SOSTA - valido 2 anni

- Per attività commerciali con sede nell'area pedonale per operazioni di carico/scarico per una durata massima di ½ ora con obbligo di esposizione del disco orario.

L’accesso è consentito nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 11:00 dei giorni feriali.

(L’autorizzazione consente la sosta solo negli spazi autorizzati).

-  Altri servizi

SOLO TRANSITO - valido 2 anni

- Per residenti o domiciliati

- Attività di commercio su area pubblica (mercato settimanale);

DISABILI - per il transito di invalidi residenti ad Alba o altro comune;

ACCESSO STRAORDINARIO - in caso di transito giornaliero occasionale (possibilità di registrazione entro le 72h dal passaggio);

Oppure:

ZTL   solo per la richiesta di transito in Via Rattazzi

Per ulteriori informazioni: 0173 292265 – 0173 292275.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium