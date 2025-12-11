Asti-Cuneo: dal 18 dicembre attivo il portale P8 che sostituisce il casello di Cherasco

Asti–Cuneo rende noto che dalle ore 00:00 del 18 dicembre entrerà in esercizio il Portale P8 posto tra lo svincolo di Bra-Marene e quello di Cherasco. Contestualmente, verrà dismesso il casello di Cherasco. Il pedaggio sulla tratta non subirà alcuna variazione e l’utenza in transito potrà usufruire dei sistemi di pagamento già in funzione nella tratta Asti- Alba.



I metodi di pagamento disponibili

Ricordiamo che sulla tratta sono disponibili molti sistemi di pagamento del pedaggio:

▪ App FreeFlow A33: consente transazioni immediate e sicure con carta di credito (Visa – Mastercard), Bancomat Pay o Satispay

▪ Dispositivo di Telepedaggio: i veicoli dotati di dispositivo vengono riconosciuti automaticamente e il pedaggio è addebitato secondo gli accordi che intercorrono con il proprio gestore

▪ Conto Targa: è possibile abilitare il Conto Targa dopo aver inserito i dati anagrafici dell’utente e i dati del veicolo, associandoli a una carta di credito (Visa – Mastercard), a un conto corrente o tramite Satispay. In questo modo il pedaggio viene addebitato in modo automatico e continuo.

Chi non dispone di app, telepedaggio né di Conto Targa può saldare il pedaggio:

▪ Online, sulla piattaforma dedicata, entro 15 giorni dal transito, con carta di credito (Visa – Mastercard), Bancomat Pay, Mybank o Satispay

▪ Presso i punti fisici ad Alba, Asti e anche in contanti presso lnfo Point di Govone, Pay Point di Castelletto Stura (Cuneo) e di Sant’Albano



Prorogate fino al 2026 le agevolazioni tariffarie già in vigore

Le agevolazioni tariffarie già in vigore sulla tratta coperta dal sistema Free Flow sono state prorogate fino al 31 dicembre 2026:

▪ Gli utenti che attiveranno un contratto di Telepedaggio con i fornitori aderenti, avranno diritto a uno sconto del 25% sul pedaggio, a condizione che non fossero già titolari di un contratto di telepedaggio attivo alla data del 4 agosto 2024

▪ Coloro che attiveranno un Conto Targa riceveranno uno sconto del 20% sul pedaggio di ogni transito effettuato sulla tratta interessata dal sistema Free Flow di Asti-Cuneo



Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito www.asticuneo.it o contattare il Call Center al numero 800/033021