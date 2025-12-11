Asti-Cuneo: confermata l'apertura entro il 30 dicembre

Si è riunito oggi, giovedì 11 dicembre alle 14.30, presso la sede distaccata dell’Ufficio del Reparto di Alba a Roddi il Tavolo di condivisione Grandi Opere convocato dalla Provincia di Cuneo per proseguire il percorso di aggiornamento e coordinamento avviato nei precedenti incontri.

L’incontro è stato condotto dal vicepresidente Massimo Antoniotti, che detiene la delega alle “Grandi opere”, d’intesa con il presidente Robaldo e insieme ai tecnici e agli enti coinvolti. La riunione è stata l’occasione per fare il punto su vari temi, tra cui la chiusura notturna della strada provinciale 7 prevista dal 15 al 19 dicembre per consentire il completamento dei viadotti dell’autostrada Asti-Cuneo, nonché la condivisione della bozza dell’accordo di programma sulle opere di adduzione relative al lotto 2.6A della stessa infrastruttura.

Nel corso dei lavori è stata confermata l’apertura dell’autostrada A33 nella data del 30 dicembre, una tappa attesa da trent’anni e definita un risultato di portata eccezionale. Il vicepresidente Antoniotti ha espresso il ringraziamento alla Regione Piemonte, alla Provincia di Cuneo,al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e a tutti gli enti che, a vario titolo, hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo così importante, ottenuto grazie al grande lavoro di squadra che ha coinvolto sindaci e amministratori locali con il coordinamento regionale.

Con l’imminente apertura dell’autostrada, l’attenzione si concentrerà ora sulle opere di adduzione. Tali interventi saranno finalizzati a migliorare i collegamenti stradali e a potenziare l’accessibilità alla nuova autostrada e al nuovo ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, garantendo una viabilità più efficiente e adeguata alle esigenze del territorio.