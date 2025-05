Ana Nazionale: Sebastiano Favero confermato presidente delle Penne nere d’Italia

Si è svolta ieri, domenica 25 maggio a Milano, l’annuale Assemblea Nazionale dei delegati Ana a Milano.

La sezione di Saluzzo era presente con i quattro delegati spettanti nelle persone di: Enzo Desco Presidente Sezionale, Renato Testa gruppo di Saluzzo, Gaetano Giugliano gruppo di Envie e Giorgio Monge gruppo di Sampeyre.

L'ordine del giorno, oltre all' approvazione della relazione morale e programmatica del presidente, all' approvazione del bilancio dell' Ana nazionale anche il rinnovo delle cariche del presidente nazionale, di alcuni consiglieri nazionali in scadenza e di alcuni revisori dei conti.

I delegati hanno riconfermato il presidente uscente Sebastiano Favero per il prossimo triennio.