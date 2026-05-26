Targa al merito per uno studente cuneese al New York Young

Grande soddisfazione ha ottenuto l’alunno Pietro Benedetto (4 E ECOM) e con lui l’Istituto Bonelli di Cuneo per il riconoscimento ottenuto al termine del programma formativo New York Young, organizzato dall’Associazione World Students Connection WSC Italia Global Leaders in qualità di capofila, con la partecipazione dell’Agenzia WSC Italia Global Leaders Srl, per quanto attiene i servizi di Formazione e Viaggio Studio.

Il colloquio di selezione a cui ha partecipato lo studente è stato svolto telematicamente e si è tenuto in lingua inglese, livello B1/B2.

Successivamente, è stato ammesso al programma in cui ha brillantemente superato le altre prove in lingua Inglesee che gli hanno permesso di accedere al corso di formazione e preparazione alla simulazione diplomatica che si è tenuta a New York dal 6 al 16 febbraio.

L’alunno ha partecipato ai moduli del corso di formazione on line alle attività legate alla simulazione (come da regolamento dell’ente organizzatore) ed ha redatto il proprio "Position Paper" entro i termini stabiliti dall’Associazione formata da esperti di progetti UN. a preso parte ai lavori di simulazione diplomatica presso il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite (O.N.U.), lavorando con altri 5000 studenti provenienti da tutte le parti del mondo su tematiche di importanza Globale.

Nel corso del progetto, Pietro ha avuto modo di interagire con studenti provenienti da tutto il mondo ed ha ottenuto l’accredito alla Conferenza, titolo atto a rappresentare lo stato di Solomon Island, all’interno di una specifica commissione ONU durante la simulazione diplomatica.

Così è andato al “NEW YORK YOUNG UN 2026” e tra tutti gli studenti partecipanti (provenienti da nazionalità differenti) si è distinto per preparazione, diligenza e capacità di lavorare in team tanto che è stata assegnata all’Istituto di Cuneo una targa al merito per il brillante lavoro svolto.

Il Dott. Giuseppe Cataldo, Presidente dell'Associazione Culturale WSC ITALIA Global Leaders, si è congratulato con l’allievo per la sua bravura manifestando l’augurio e il buon proposito di aprire con l'Istituto scolastico Bonelli di Cuneo un percorso volto all'Internazionalizzazione dei giovani talenti del territorio.

L'Istituto Bonelli ha appena ricevuto la targa di merito ed è fiero dei risultati conseguiti da Benedetto Pietro, premio che è sì segno sì di impegno e di costanza, ma frutto anche, del serio lavoro dei docenti di lingua inglese che lo hanno preparato e seguito.