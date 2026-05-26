Borgo San Dalmazzo, il Comune aderisce a UNCEM

La Giunta comunale di Borgo San Dalmazzo, con deliberazione n. 124 del 7 maggio 2026, ha approvato l’adesione all’UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani, associazione che promuove il ruolo della montagna come risorsa strategica per lo sviluppo del Paese e sostiene politiche dedicate ai territori montani.

“L’adesione all’UNCEM rappresenta un passo importante per il nostro Comune – sostengono la sindaca Roberta Robbione e l’assessore alla Montagna Fabio Armando –. Aderiamo a una rete nazionale che valorizza le specificità dei territori montani e sostiene gli enti locali nella definizione di politiche e progettualità orientate allo sviluppo sostenibile. È un impegno che rafforza la nostra capacità di dialogo istituzionale e ci permette di contribuire, con maggiore efficacia, alla crescita del territorio e delle comunità che lo abitano”.

Come evidenziato nella delibera, UNCEM opera per la promozione di una politica della montagna in armonia con i principi di tutela ambientale, territoriale e civile, favorendo lo sviluppo sostenibile delle aree montane italiane. L’adesione consentirà al Comune di contribuire alle finalità statutarie dell’associazione e di usufruire dei servizi, delle iniziative e del supporto tecnico-amministrativo messi a disposizione degli enti locali. La quota associativa annuale per i Comuni oltre i 5.000 abitanti è pari a 250 euro.

“L’adesione di Borgo è importante per due ordini di motivi – spiega il presidente UNCEM Piemonte Roberto Colombero –. Riconosce il lavoro che UNCEM sta facendo e far parte dell’associazione è il primo passo per farla crescere. Secondo elemento è sottolineare come un Comune di fondovalle sia strategico per le politiche di sviluppo e per la garanzia dei servizi delle valli che gravitano sulla città. Insieme si costruiscono percorsi virtuosi. E già Borgo San Dalmazzo nella Green Community Margreen dimostra di avere una visione di territorio che è un esempio. Avanti, insieme”.

“È fondamentale consolidare l’impegno dei Comuni nell’essere insieme alle nostre associazioni per costruire percorsi di futuro per i territori – sottolinea il presidente nazionale UNCEM Marco Bussone –. Da soli si può agire, certo, ma è nel noi che si genera la forza capace di incidere davvero sul destino delle valli del Piemonte e delle montagne del Paese”.