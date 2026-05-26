Per Spazzamondo 2026 un’edizione da record: 22mila partecipanti

Per una mattina la provincia di Cuneo si è rimessa in cammino tutta insieme. Dalle città ai piccoli paesi di collina e di montagna, passando per piazze, sentieri, aree verdi e bordi strada, migliaia di persone hanno partecipato alla sesta edizione di Spazzamondo, la grande giornata collettiva di raccolta rifiuti promossa da Fondazione CRC che, anno dopo anno, continua a trasformarsi in un appuntamento sempre più radicato nel territorio e nella vita delle comunità locali.

Record di partecipazione per l’edizione 2026, che ha coinvolto 22mila cittadini in 176 Comuni della provincia di Cuneo, che hanno raccolto complessivamente quasi 9.800 sacchi di rifiuti, per un totale di circa 38 tonnellate che equivalgono a 44 tonnellate di CO2 risparmiata, secondo una stima di Cooperativa Erica. Hanno partecipato all’iniziativa anche più di 100 scuole e 28 aziende: numeri che confermano la crescita costante dell’evento e la capacità dell’“onda arancione” di unire scuole, famiglie, associazioni, imprese e amministrazioni locali attorno a un obiettivo condiviso: prendersi cura degli spazi comuni.

“Spazzamondo continua ad avere successo perché è diventato un appuntamento che appartiene davvero a tutti – dichiara Mauro Gola, presidente della Fondazione CRC –. Anche quest’anno abbiamo visto comunità capaci di attivarsi autonomamente, amministrazioni locali che hanno coinvolto cittadini e associazioni, scuole e famiglie che hanno scelto di partecipare insieme. È un progetto che negli anni è riuscito a trasformare un gesto semplice e concreto in un’esperienza collettiva e condivisa, rafforzando il senso di responsabilità verso l’ambiente e promuovendo la presa in carico collettiva dei luoghi in cui viviamo”.

UNA GIORNATA CHE GENERA PARTECIPAZION

Uno degli aspetti più evidenti dell’edizione 2026 è stata ancora una volta la dimensione diffusa e spontanea della partecipazione. In molti territori sono stati gli stessi Comuni, gruppi locali e associazioni a organizzare momenti di coinvolgimento e sensibilizzazione, contribuendo a rendere Spazzamondo un appuntamento ormai stabile nel calendario della provincia.

Dal 2021 l’iniziativa ha coinvolto complessivamente oltre 110mila partecipanti, con più di 190 Comuni aderenti nelle sei edizioni, permettendo di raccogliere in totale più di 170 tonnellate di rifiuti, equivalenti a un risparmio ambientale stimato di 215 tonnellate di CO2.

SPORT, SCUOLE E FAMIGLIE AL CENTRO DELL’EDIZIONE 2026

L’edizione di quest’anno ha rafforzato ulteriormente il percorso costruito nei mesi precedenti alla giornata del 23 maggio, allargando il progetto ben oltre il solo momento della raccolta rifiuti. Tra le principali novità del 2026, i nuovi kit didattici realizzati insieme a Cooperativa Erica e distribuiti nelle scuole della provincia per affrontare i temi del littering, del cambiamento climatico e della responsabilità ambientale attraverso attività e materiali differenziati per età. Complessivamente hanno aderito circa 100 scuole del territorio.

Accanto a questo, il bando “Spazzamondo – Sport per il Pianeta” ha coinvolto 29 realtà sportive con camminate ecologiche, plogging, pedalate e momenti di animazione collettiva organizzati al termine della raccolta, rafforzando il legame tra sostenibilità, benessere e partecipazione.

Importante la partecipazione anche per gli appuntamenti di “Aspettando Spazzamondo”, che nel 2026 hanno scelto di rivolgersi soprattutto ai più piccoli e alle famiglie attraverso lo spettacolo interattivo “Benvenuti nel MagiRegno”, ispirato alla serie animata Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa. I tre eventi andati in scena tra Alba, Mondovì e Cuneo hanno coinvolto complessivamente oltre 300 partecipanti.

UN’INIZIATIVA CHE CONTINUA OLTRE IL 23 MAGGIO

Anche quest’anno Spazzamondo premierà i Comuni, le scuole e le aziende che avranno saputo coinvolgere il maggior numero di partecipanti nelle rispettive categorie, confermando una formula che negli anni ha contribuito a trasformare l’iniziativa in un grande progetto diffuso di cittadinanza attiva. Spazzamondo è promosso da Fondazione CRC in collaborazione con Cooperativa Erica, Coordinamento Provinciale della Protezione Civile, ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI, Coldiretti, Confcommercio, Confartigianato, Confindustria e con il supporto dei consorzi ACEM, CEC, CoABSeR e CSEA.

Tutti gli aggiornamenti e i dati completi dell’edizione 2026 saranno disponibili su www.spazzamondo.it.