Visita alla Città dei Talenti di Cuneo per gli alunni della Scuola Primaria di Sale delle Langhe

Le classi quarta e quinta della scuola primaria di Sale delle Langhe hanno vissuto una giornata speciale presso la Città dei Talenti, un luogo pensato per aiutare bambini e ragazzi a conoscere meglio sé stessi, i propri interessi e le proprie capacità, guardando al futuro con maggiore consapevolezza e serenità.

La visita è stata molto coinvolgente e ricca di attività interattive. Attraverso giochi orientativi, laboratori e momenti di confronto, gli alunni hanno potuto riflettere sui propri punti di forza e scoprire quanto sia importante credere nei propri talenti. Durante il percorso sono stati affrontati temi fondamentali come il coraggio, la curiosità e il talento: qualità preziose che aiutano ogni persona a crescere, affrontare nuove esperienze e costruire il proprio futuro.

I bambini hanno partecipato con entusiasmo alle attività proposte, mettendosi in gioco e imparando che ciascuno possiede capacità uniche e speciali. Uno dei momenti più interessanti è stato quello dedicato alla scoperta della propria area di talento prevalente. Attraverso esperienze pratiche e divertenti, ogni alunno ha potuto conoscere meglio le proprie inclinazioni, comprendendo come passioni e abilità possano diventare strumenti importanti per il proprio percorso di vita. La visita si è conclusa con una riflessione sulle competenze trasversali che ogni professionista dovrebbe possedere: collaborazione, capacità di comunicare, creatività, manualità, risoluzione di problemi, ascolto, organizzazione, flessibilità, comunicazione efficace, lavoro di gruppo, gestione del tempo, pazienza. I bambini hanno così compreso che, oltre alle conoscenze scolastiche, sono fondamentali anche le capacità relazionali e personali.