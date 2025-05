Alba: all'associazione Alec una serata dedicata all'intelligenza artificiale

Venerdì 30 maggio alle 21, presso la sede dell’Associazione Alec in via Vittorio Emanuele II, 30, si terrà un incontro dal titolo “Intelligenza artificiale: evoluzione e prospettive”, condotto da Mauro Guido Belardi, esperto di tecnologie digitali.

La serata offrirà al pubblico uno sguardo accessibile ma stimolante sull’impatto dell’intelligenza artificiale, con brevi riflessioni sulla sua rapida evoluzione e sugli scenari che ci attendono. Un’occasione per interrogarsi su come la tecnologia stia ridefinendo non solo strumenti e professioni, ma anche il nostro ruolo nella società e forse persino il nostro destino.

Mauro Guido Belardi, laureato con lode in ingegneria informatica, ha un percorso professionale che unisce ricerca accademica e applicazioni industriali. È stato ricercatore al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell'Università di Brescia, impegnato in progetti di Energy Management e Smart Cities. Insegnante e sviluppatore, a partire dagli anni '90 ha guidato teams di progettazione e sviluppo di soluzioni informatiche per grandi aziende nel settore elettrico e termotecnico industriale. Attualmente si occupa di progettazione e sviluppo di software per l'elaborazione intelligente di dati nel mercato dell'arte e di progettazione e realizzazione di sistemi meccatronici in cloud-computing per la valorizzazione intelligente di biogas. Radioamatore, ha molte altre passioni, tra cui musica, matematica, moto e calcolatrici HP.