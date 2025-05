Arad, Romania: "Mirage of Voice" Accoglie il Maestro Cuneese Lorenzo Martini per una Masterclass di Canto

Prende il via oggi, 26 maggio 2025, la quinta edizione del Festival "Mirage of Voice", un evento di risonanza internazionale organizzato dalla Facoltà di Scienze Umane e Sociali dell'Università "Aurel Vlaicu" di Arad. Il festival, frutto di una stretta collaborazione con la Scuola Superiore di Arti Ion Vidu e la Società Internazionale di Studi Musicali di Timișoara, beneficia del prezioso supporto di sponsor come Lang Notarkanzelei - Stoccarda, Germania; Palazzo – Timișoara e Morenews Italia.

Tra gli appuntamenti di spicco di questa edizione, l'attenzione è puntata sulla partecipazione del Maestro Lorenzo Martini, rinomato pianista di Cuneo, Italia. Il Maestro Martini sarà il fulcro di una Masterclass di studio del repertorio vocale, un'occasione imperdibile per studenti e professionisti del canto.

Il Programma del Festival e la Partecipazione di Lorenzo Martini

Il Festival "Mirage of Voice" si articola in diverse giornate ricche di conferenze, presentazioni e performance:

26 maggio 2025: Il Docente universitario Dr. Daniel ZAH, fondatore del festival e docente presso l'Università dell'Ovest di Timișoara, terrà la conferenza "Strategie di terapia vocale utili per il professionista della voce".

27 maggio 2025: Si terrà la presentazione del libro "Straight About Music" del Lect. universitario Dr. Alin Văcean, con gli interventi della Prof.ssa univ. Dott.ssa Camelia STOIAN, Prof.ssa Dott.ssa habil. Veronica Laura DEMENESCU e del Professore Associato. Dott. Habil. Ion Alexandru ARDEREANU. A seguire, il Dott. Radu POPA della Filarmonica Statale del Banato di Timișoara affronterà il tema de "La qualità interpretativa trasposta alla luce del rispetto del testo musicale".

28 maggio 2025: La giornata sarà dedicata a conferenze su "Stile Interpretativo Rossiniano", a cura dell'assist. Dottorato di ricerca Cosmina Silvia STITZL, e su "Ipostasi dell’atto scenico dal punto di vista dell’artista lirico", tenuta dal Lect. universitario Dr. Adrian Călin BOBA.

29-31 maggio 2025: Saranno le giornate dedicate alla Masterclass di studio del repertorio vocale, tenuta dal Maestro Lorenzo Martini. Questa sessione intensiva offrirà ai partecipanti l'opportunità di approfondire le tecniche e le interpretazioni vocali sotto la guida esperta del pianista cuneese.

1 giugno 2025: Il festival si concluderà con un emozionante recital vocale e strumentale, eseguito dagli studenti delle classi di canto e pianoforte, preparati dai docenti Prof. univ. Dott.ssa Veronica Laura DEMENESCU, Docente. università Dott.ssa Diana Gabriela MATEI, Docente. università Dott. Adrian Călin BOBA, Docente. università Dott.ssa Diana CHIRILà e Asst. dottorato di ricerca universitario. Cosmina Silvia STITZL.

La presenza del Maestro Lorenzo Martini, esponente di spicco del panorama musicale italiano, conferisce prestigio e valore aggiunto a questa quinta edizione del "Mirage of Voice", rendendola un appuntamento imperdibile per gli appassionati e i professionisti del canto.