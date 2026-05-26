“Donne nella Repubblica”: a Sommariva del Bosco un incontro con Chiara Saraceno

In occasione degli ottant’anni della Repubblica italiana, l’Associazione Paese di Fiaba di Sommariva del Bosco promuove un momento di riflessione e confronto dedicato ai cambiamenti che hanno segnato il ruolo delle donne nella società italiana e alle profonde trasformazioni che, nel corso degli ultimi decenni, hanno interessato la famiglia e le relazioni sociali.

Sabato 6 giugno alle ore 10.00, presso l’Auditorium Vittorio Amedeo di Seyssel d’Aix di Sommariva del Bosco, si terrà l’incontro “Donne nella Repubblica: 80 anni di cambiamenti”, un appuntamento che ripercorrerà le tappe fondamentali dell’evoluzione della condizione femminile tra diritti, lavoro e trasformazioni delle relazioni familiari.

Ospite dell’iniziativa sarà la professoressa Chiara Saraceno, tra le più autorevoli studiose italiane dei temi della famiglia, delle politiche sociali e delle trasformazioni della società contemporanea. Ha insegnato Sociologia della Famiglia all’Università di Trento e all’Università degli Studi di Torino, dove ha diretto anche il Centro Interdisciplinare di Studi e Ricerche delle Donne (CIRSDe). Ha svolto attività di ricerca presso il Wissenschaftszentrum di Berlino ed è attualmente honorary fellow del Collegio Carlo Alberto di Torino. Nel corso della sua attività ha ricoperto importanti incarichi istituzionali e scientifici sui temi della povertà, delle politiche sociali e del welfare, collaborando inoltre con il quotidiano La Stampa. Una delle voci più autorevoli del dibattito italiano sui temi della famiglia, delle disuguaglianze sociali e dei cambiamenti che attraversano la società contemporanea.

L’incontro sarà condotto da Anna Basano ed Elena Franchino, impegnate nei servizi e nelle politiche per le famiglie, che accompagneranno il dialogo con la relatrice. Insieme ai volontari dell’Associazione Paese di Fiaba contribuiranno alla conduzione e al coordinamento dell’iniziativa.

L’evento è organizzato dall'Associazione Paese di Fiaba, con il contributo del Comune di Sommariva del Bosco.

L’incontro è aperto al pubblico con ingresso libero.