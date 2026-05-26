A Narzole il nuovo sindaco Taricco già al lavoro: “Ora subito piazza IV Novembre, asilo nido e centro polifunzionale”

La prima dedica Livio Taricco la rivolge ai cittadini di Narzole. Lo fa nelle sue prime ore da sindaco, dopo un’elezione che lo ha portato alla guida del paese con 1.632 voti, raccogliendo il testimone dell’amministrazione guidata da Paola Sguazzini, di cui era stato vice sindaco.

“Questa vittoria è dedicata a tutti i cittadini che mi hanno votato”, spiega Taricco. “È la soddisfazione più grande, soprattutto perché raggiungere un risultato del genere con una lista sola non era scontato. Io mi sento più amministratore che politico”. Nel suo primo punto da sindaco il neo primo cittadino sceglie subito una parola precisa: continuità.

“Essendo in continuità con la precedente amministrazione, abbiamo già alcune opere importanti da seguire”, sottolinea Taricco.

La prima riguarda la riqualificazione di piazza IV Novembre, uno degli interventi urbanistici più significativi previsti a Narzole nei prossimi mesi. “È un po’ il biglietto da visita del paese”, osserva il sindaco. “Faremo un intervento importante, rimodulando la viabilità e riqualificando completamente la piazza. Ci sarà anche una fontana e il progetto prevede una sistemazione molto significativa dal punto di vista urbanistico”.

Il cantiere dovrebbe partire a breve. L’impresa ha già firmato il contratto e l’amministrazione conta di avviare i lavori nei prossimi giorni, con una durata stimata di circa due mesi che accompagnerà il paese per buona parte dell’estate. Accanto alla piazza, il secondo grande intervento riguarda il nuovo centro polifunzionale che sorgerà in aderenza al nuovo asilo nido inaugurato poche settimane fa.

Una struttura pensata per colmare una mancanza storica del territorio, offrendo finalmente a Narzole uno spazio coperto destinato a eventi, manifestazioni e iniziative della comunità.

“Fino a oggi, quando servivano spazi di questo tipo, dovevamo appoggiarci all’oratorio o utilizzare altri locali”, spiega Taricco. “Questo centro servirà proprio a dare una risposta stabile al paese”.

La struttura avrà una funzione volutamente flessibile: potrà ospitare festeggiamenti, eventi pubblici, attività legate alle fiere e anche momenti di carattere commerciale o mercatale. “Avrà funzioni diverse, come dice il nome stesso”, racconta il sindaco. “Potrà essere utilizzato per manifestazioni, iniziative collettive e anche per valorizzare prodotti specifici del territorio”.

L’opera è ormai vicina alla fase di gara. La documentazione è già stata trasmessa alla centrale unica di committenza e, se il cronoprogramma verrà rispettato, il cantiere potrebbe partire entro settembre con circa un anno di lavori. Parallelamente l’amministrazione sta lavorando anche sull’avvio operativo del nuovo asilo nido, altro progetto considerato strategico dalla giunta.

L’obiettivo è far partire il servizio già dal prossimo settembre. “È già stata individuata la cooperativa che gestirà la struttura”, racconta il sindaco. Per Taricco saranno dunque mesi intensi, tra cantieri, organizzazione dei nuovi servizi e avvio dei progetti più attesi.