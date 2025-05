A Gallo cambia la viabilità tra via dell’Asilo e piazza della Chiesa

Novità nella viabilità del centro di Gallo: in via dell’Asilo è stato rimosso il senso unico e introdotto il doppio senso di marcia, per rendere più fluido il traffico in un’area sensibile e molto frequentata.

Contestualmente, i dieci parcheggi che si trovavano lungo via dell’Asilo sono stati spostati e recuperati in piazza della Chiesa, dove sono presenti il Municipio e la palestra comunale. Qui è stata tracciata la nuova segnaletica orizzontale per garantire un’area di sosta ordinata e funzionale.

La piazza è ora adibita esclusivamente a parcheggio: non è più consentito il transito dei veicoli. L’Amministrazione invita quindi a utilizzarla correttamente, rispettare la segnaletica e circolare con prudenza, mantenendo una velocità moderata, specialmente in presenza di bambini e pedoni.