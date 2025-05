Alla casa di riposo di San Michele Mondovì un giornata con "Prezzemolo"

Giornata ricca di emozioni oggi, giovedì 29 maggio, per gli ospiti della casa di riposo di San Michele Mondovì, che hanno ricevuto la gradita visita di Mario Collino, conosciuto da tutti come "Prezzemolo". Con la sua simpatia e la sua straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico, Prezzemolo ha regalato sorrisi e momenti di allegria a tutti i presenti.

Un sentito ringraziamento va alla cucina della casa di riposo, sempre pronta a offrire calore e qualità attraverso i suoi piatti, alle instancabili volontarie AVO per il loro prezioso supporto, e all’amministrazione comunale – in particolare a Germano Briatore – per la costante vicinanza e collaborazione. Un grazie speciale anche alla direzione della struttura e all’animatore Pasquale, che con il suo entusiasmo contribuisce ogni giorno al benessere degli ospiti.

Una giornata semplice ma significativa, che ha saputo unire generazioni e accendere i cuori con la forza della gentilezza e del buonumore.