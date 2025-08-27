Camminata solidale tra i vigneti di Barolo: il 7 settembre il "Memorial Salvino Camera" a Roddi

Domenica 7 settembre 2025 si terrà a Roddi la camminata solidale non competitiva "Memorial Salvino Camera", organizzata dal Rotary Club di Alba. Il ritrovo è fissato alle 15.30 presso il Castello di Roddi, dove sarà possibile effettuare una visita guidata. La partenza della camminata è prevista per le ore 16.

Il percorso ad anello di circa 5 chilometri, privo di particolari difficoltà, si snoderà tra i prestigiosi vigneti del Barolo, offrendo ai partecipanti panorami mozzafiato delle Langhe, patrimonio dell'UNESCO. Al termine della camminata, la Pro Loco di Roddi organizzerà una merenda sinoira per tutti i partecipanti.

La quota di partecipazione è di 25 euro e sarà interamente devoluta, al netto delle spese organizzative, per sostenere la Scuola Infermieri del North Catholic Hospital di Kinangop.