Il vescovo Brunetti incontra la Carovana a Valdieri nel trentennale dell’associazione albese

In occasione del trent'anni di attività, l’associazione La Carovana OdV ha vissuto un momento speciale: l’incontro con il vescovo di Alba Marco Brunetti, che ha raggiunto gli ospiti del campo estivo in corso a Valdieri, destinato a proseguire fino al 18 agosto.

Un’occasione di dialogo, vicinanza e condivisione, in cui il Vescovo ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall’associazione a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie nei territori di Alba, Langhe e Roero. L’appuntamento si inserisce in un anno fitto di iniziative, costruito per celebrare tre decenni di cammino all’insegna dell’inclusione, dell’amicizia e di un’energia instancabile nel creare legami.

Le tappe del 2025 hanno già visto momenti significativi: dal Pranzo delle Palme ad Altavilla, occasione conviviale e assemblea ordinaria dell’associazione, alla tradizionale merendina di Pasquetta ospitata dal Borgo Santa Rosalia, fino al viaggio a Roma per il Giubileo della disabilità, in compagnia degli amici del Cottolengo.

L’associazione ha poi proseguito il suo percorso con eventi di grande impatto come la mostra “Artefatti… fatti ad Arte”, ospitata a giugno nella chiesa di San Domenico, accompagnata da concerti, spettacoli e performance, tra cui il ritorno sul palco albese di Gianni Maroccolo con “Il Sonatore di Basso”.

Il campo estivo di Valdieri, con il suo incontro speciale con il Vescovo, rappresenta un’ulteriore tappa di un anno di festa e di impegno, confermando lo spirito della Carovana: incontrare nuove realtà, accogliere nuovi amici e continuare a generare senso, nel segno della condivisione.